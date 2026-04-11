    12:56, 11 Апрель 2026 | GMT +5

    Плоггинг в Кокшетау собрал более тысячи участников на акции «Таза Қазақстан»

    В городе Кокшетау в рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан» состоялся масштабный плоггинг, объединивший порядка тысячи человек, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Акмолинской области.

    Фото: акимат Акмолинской области

    Мероприятие стало ярким подтверждением того, что экологическая повестка в регионе выходит на новый уровень вовлечённости, особенно среди молодёжи.

    Сегодня акция приобрела по-настоящему массовый характер: во всех городах и районных центрах Акмолинской области прошли субботники. Одним из самых ярких примеров стал Кокшетау, где экологическая инициатива получила особый масштаб и поддержку.

    Инициатива реализуется второй год подряд и уже уверенно закрепляется как новая городская традиция. Показателен и рост интереса: если в прошлом году первый плоггинг собрал около 50 участников, то в этом году аналогичное мероприятие объединило более 1000 человек. Организаторы планируют проводить экологические забеги на постоянной основе — еженедельно.

    Старт был дан у КГУ имени Шокана Уалиханова. Участники направились к смотровой площадке сопки Букпа — одной из самых живописных точек города. В ходе маршрута они не только преодолевали дистанцию, но и очищали территорию от мусора, совмещая физическую активность с реальным вкладом в экологию.

    Официальный старт акции дал аким города Ануар Кумпекеев.

    — Подобные инициативы способствуют не только улучшению экологической ситуации, но и укреплению общественной сплочённости. Формирование культуры бережного отношения к окружающей среде начинается с личного участия каждого жителя, — отметил аким города.

    По его словам, вовлечение горожан в такие форматы формирует новую культуру ответственности за городскую среду и задаёт устойчивый тренд на экологичное поведение.

    Плоггинг в Кокшетау стремительно трансформируется из локальной активности в полноценное общественное движение. Если в прошлом году в городе было проведено 12 подобных мероприятий с общим охватом около тысячи человек, то уже первый забег текущего года показал сопоставимый масштаб. Это свидетельствует о растущем интересе к экологическим инициативам и осознанному образу жизни.

    Таким образом, акция «Таза Қазақстан» в Кокшетау выходит за рамки разовых мероприятий, формируя устойчивую городскую практику. Плоггинг становится не просто спортивной активностью, а частью новой культуры — культуры ответственности, участия и бережного отношения к окружающей среде.

    Теги:
    Таза Қазақстан Субботник Регионы Казахстана Экология Кокшетау Акмолинская область
    Динара Жусупбекова
