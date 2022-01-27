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Плодородный слой почвы уменьшается в СКО

27 Января 2022 13:52
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Плодородный слой почвы уменьшается в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области отмечают уменьшение плодородного слоя почвы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На коллегии управления сельского хозяйства первый заместитель акима области Марат Тасмаганбетов обратил особое внимание на уменьшение плодородного слоя почвы и, как следствие, снижение балла бонитета.

«Сжигание соломы весной и осенью привело к уменьшению гумуса. Для формирования одного сантиметра гумуса требуется десятилетие. А мы за полчаса при наших ветрах сжигаем его. Необходимо категорически запретить сжигание соломы. По последним данным, бонитет почвы составляет около 50 и менее. Ранее средний бонитет по области был равен 55. Это важный вопрос, на который надо обратить внимание всем агроформированиям. Мы должны придерживаться правила «умный вкладывает в урожай, мудрый – в землю». Что будет завтра с землей и что мы получим – зависит от нас», - сказал М.Тасмаганбетов.

Напомним, еще в 2019-м году аким области Кумар Аксакалов поручал наказывать за бесконтрольное сжигание стерни. В 2018-м году по этой причине горели леса.


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#Северо-Казахстанская область   #Сельское хозяйство  
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Автор:

Олеся Жуковень

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