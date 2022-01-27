Плодородный слой почвы уменьшается в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области отмечают уменьшение плодородного слоя почвы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На коллегии управления сельского хозяйства первый заместитель акима области Марат Тасмаганбетов обратил особое внимание на уменьшение плодородного слоя почвы и, как следствие, снижение балла бонитета.

«Сжигание соломы весной и осенью привело к уменьшению гумуса. Для формирования одного сантиметра гумуса требуется десятилетие. А мы за полчаса при наших ветрах сжигаем его. Необходимо категорически запретить сжигание соломы. По последним данным, бонитет почвы составляет около 50 и менее. Ранее средний бонитет по области был равен 55. Это важный вопрос, на который надо обратить внимание всем агроформированиям. Мы должны придерживаться правила «умный вкладывает в урожай, мудрый – в землю». Что будет завтра с землей и что мы получим – зависит от нас», - сказал М.Тасмаганбетов.

Напомним, еще в 2019-м году аким области Кумар Аксакалов поручал наказывать за бесконтрольное сжигание стерни. В 2018-м году по этой причине горели леса.