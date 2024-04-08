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    13:12, 08 Апрель 2024 | GMT +6

    «Плиты меняют в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев»: на возмущения алматинки ответили в акимате

    кадр из видео
    Фото: коллаж Kazinform

    В акимате Алматы опровергли информацию о снятии плиточного покрытия и его замене в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В соцсетях жительница города разместила видео, на котором показывает, как рабочие убирают швы между плитками у вечного огня в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев.

    — Выдалбливают 100-летний плитняк для того, чтобы поменять его на новый. Кто это заказал, на что собираются менять, — говорит женщина за кадром. 

    В пресс-службе акимата Алматы сообщили, что информация о снятии плиточного покрытия и его замене в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев является не соответствующей действительности.

    — Обслуживающей организацией парка проводятся восстановительные работы межплиточных швов. Заделка швов проводится в местах, где выявлено расхождение. Снятие/замена плиточного покрытия не планировалась и проводиться не будет, — пояснили в акимате.

    Теги:
    Соцсети Фейки Регионы Казахстана Акимат Видео Алматы Благоустройство
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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