«Плиты меняют в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев»: на возмущения алматинки ответили в акимате

В акимате Алматы опровергли информацию о снятии плиточного покрытия и его замене в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев, передает корреспондент агентства Kazinform.

В соцсетях жительница города разместила видео, на котором показывает, как рабочие убирают швы между плитками у вечного огня в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев.

— Выдалбливают 100-летний плитняк для того, чтобы поменять его на новый. Кто это заказал, на что собираются менять, — говорит женщина за кадром.

В пресс-службе акимата Алматы сообщили, что информация о снятии плиточного покрытия и его замене в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев является не соответствующей действительности.