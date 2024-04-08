«Плиты меняют в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев»: на возмущения алматинки ответили в акимате
В акимате Алматы опровергли информацию о снятии плиточного покрытия и его замене в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев, передает корреспондент агентства Kazinform.
В соцсетях жительница города разместила видео, на котором показывает, как рабочие убирают швы между плитками у вечного огня в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев.
— Выдалбливают 100-летний плитняк для того, чтобы поменять его на новый. Кто это заказал, на что собираются менять, — говорит женщина за кадром.
В пресс-службе акимата Алматы сообщили, что информация о снятии плиточного покрытия и его замене в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев является не соответствующей действительности.
— Обслуживающей организацией парка проводятся восстановительные работы межплиточных швов. Заделка швов проводится в местах, где выявлено расхождение. Снятие/замена плиточного покрытия не планировалась и проводиться не будет, — пояснили в акимате.