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    22:11, 26 Март 2021 | GMT +6

    Племенное животноводство развивается в Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В Тюлькубасском районе Туркестанской области активно развивается племенное животноводство, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

    Житель Тюлькубасского района Туркестанской области Нуржан Курманбеков занялся разведением овец породы меринос. В настоящее время в крестьянском хозяйстве «Санжар» насчитывается 1 660 голов мериноса. В дальнейшем планируется довести поголовье до 5 тысяч.

    Нуржан Курманбеков начал заниматься племенным животноводством 6 лет назад. Первоначально хозяйственник содержал 50 голов овец породы меринос, мясо и шерсть которых были востребованы. Спрос на мясо племенных овец очень высок в Нур-Султане и Алматы. Также есть заказы из соседних стран, таких как Кыргызстан, Узбекистан.

    Стоит отметить, что в рамках госпрограммы «Алтын асык» крестьянским хозяйствам выдаются субсидии - по 2 500 тенге на маточное поголовье овец и по 15 тысяч тенге - на каждого барана.


    Теги:
    Сельское хозяйство Туркестанская область Бизнес Регионы Казахстана Общество Экономика
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