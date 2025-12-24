Плац-концерт к 115-летию Бауыржана Момышулы состоялся в Астане
Под куполом AlemAI на территории «ЕХРО» состоялся плац-концерт Президентского оркестра и церемониального подразделения Службы государственной охраны РК, посвященный 115-летию со дня рождения легендарного полководца, Халық қаһарманы, Героя Советского Союза Бауыржана Момышулы, передает корреспондент агентства Kazinform.
Президентский духовой оркестр, его солисты и группа «Абырой» исполнили патриотические песни, также состоялись показательные выступления церемониального подразделения Президентского полка «Айбын», подразделений специального назначения «Сардар» и «Көкжал».
— В рамках плац-концерта были продемонстрированы боевые и тактические приемы, дефиле роты почетного караула и музыкальное сопровождение Президентского оркестра. Бауыржан Момышулы — национальный герой Казахстана, символ мужества и патриотизма, на которого мы равняемся, — сказал один из военнослужащих.
Перфоманс представляет собой «живое посвящение» легендарному полководцу. Идея образно передает мысль о том, что облик Бауыржана Момышулы живет сквозь время и отражается в каждом защитнике страны.
— Основная цель проведения концерта — воспитание у молодежи любви к Родине, уважения к своей земле и пробуждение патриотических чувств. Мероприятие проходит на открытой площадке для того, чтобы собрать людей, показать народу и продемонстрировать, что в нашей стране есть такие военные формирования. Мы считаем, что защита Родины — обязанность каждого гражданина. Бауыржан Момышулы для нас является большим примером. Он проявил выдающееся мужество и мастерство в годы войны, показал, каким должен быть настоящий военный офицер. Мы чтим его как героя, — сказал офицер воинской части 0112 Службы государственной охраны РК Кайрат Молдабаев.
Образ Бауыржана Момышулы закреплен в символике отдельных направления деятельности СГО РК как выражение идеалов героизма, мужественности и беззаветного служения Отечеству. Личный состав СГО РК воспитывается на примере героя, изучаются его труды на тему военного дела и его боевой опыт.
