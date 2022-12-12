Планы так и не реализованы – Президент РК о строительстве канализационно-очистных сооружений

12 Декабря 2022, 12:32

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК раскритиковал решения Правительства по строительству и модернизации канализационно-очистных сооружений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава государства отметил, что энергетика и тепло – не единственные проблемы. Более 5 лет не решается вопрос строительства и модернизации канализационно-очистных сооружений (КОС). Изначально проекты планировались реализовать через механизм государственно-частного партнерства.

«Однако через пару лет Правительство отказалось от этой идеи. Теперь речь идет о привлечении бюджетного финансирования и займов. Заявленные планы так и не были реализованы. Теперь, вместо того, чтобы наверстать упущенное, Правительство и акимы решили пересмотреть планы в сторону снижения и запланировали реализовать к 2025 году только 7 проектов. А по стране у нас 68 проблемных КОС», - сказал Президент РК на расширенном заседании Правительства.

Сегодня под председательством Главы государства проходит расширенное заседание Правительства, где рассмотрели отчет об исполнении основных показателей социально-экономического развития страны за 2022 год и план работы Правительства на 2023 год.

Ранее Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству решить задачи по ремонту энергообъектов и тепловых сетей.

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