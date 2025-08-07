Планируется повышение тарифов на ЖКХ в Казахстане до 20-30%

По его словам, в рамках Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов предусмотрены механизмы субсидирования: заемные средства будут направляться на финансирование тарифов, основной долг и процентную ставку по вознаграждению.

— Но для того, чтобы снизить давление на тариф, субсидии из республиканского бюджета будут покрывать часть ставки вознаграждения, то есть 10% вознаграждения будет включено в тариф, а то, что выше, будет субсидироваться со стороны государства. Таким образом, мы нивелируем резкий рост тарифа, в целом планы на следующий год — это рост тарифов в пределах 20-30%, — сообщил Тимур Косымбаев.

Кроме того, для реализации нацпроекта будут в приоритетном порядке привлекаться инвестиции.

— Источником инвестиций определены механизмы прямого кредитования — это через банки второго уровня, через Байтерек и через БРК. Также ведутся переговоры с международными финансовыми институтами и по бюджетным кредитам, — добавил спикер.

Ранее сообщалось, что 150 млрд тенге инвестиций привлекут на модернизацию энергетики и ЖКХ в Казахстане в этом году.