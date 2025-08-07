РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:46, 07 Август 2025 | GMT +5

    Планируется повышение тарифов на ЖКХ в Казахстане до 20-30%

    О росте тарифов сообщил председатель Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК Тимур Косымбаев на брифинге в Правительстве, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Тимур Косымбаев
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    По его словам, в рамках Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов предусмотрены механизмы субсидирования: заемные средства будут направляться на финансирование тарифов, основной долг и процентную ставку по вознаграждению.

    — Но для того, чтобы снизить давление на тариф, субсидии из республиканского бюджета будут покрывать часть ставки вознаграждения, то есть 10% вознаграждения будет включено в тариф, а то, что выше, будет субсидироваться со стороны государства. Таким образом, мы нивелируем резкий рост тарифа, в целом планы на следующий год — это рост тарифов в пределах 20-30%, — сообщил Тимур Косымбаев.

    Кроме того, для реализации нацпроекта будут в приоритетном порядке привлекаться инвестиции.

    — Источником инвестиций определены механизмы прямого кредитования — это через банки второго уровня, через Байтерек и через БРК. Также ведутся переговоры с международными финансовыми институтами и по бюджетным кредитам, — добавил спикер.

    Ранее сообщалось, что 150 млрд тенге инвестиций привлекут на модернизацию энергетики и ЖКХ в Казахстане в этом году. 

    Теги:
    Миннацэкономики Цены и тарифы ЖКХ
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
    Сейчас читают