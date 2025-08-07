150 млрд тенге инвестиций привлекут на модернизацию энергетики и ЖКХ в Казахстане

Как отметил вице-премьер, в декабре прошлого года в стране был утвержден Национальный проект по модернизации энергетического и коммунального секторов. Для его реализации 17 июля Главой государства подписан соответствующий закон, вступивший в силу 29 июля.

По предварительным оценкам, на реализацию Нацпроекта на 5 лет необходимо привлечь свыше 13 трлн тенге инвестиций для ремонта и строительства 86 тыс. км коммунальных сетей и ввода дополнительных источников генерации в суммарном объеме 7,3 ГВт.

Средства предполагается привлечь из 4-х источников финансирования:

отечественные и международные финансовые институты;

банки второго уровня;

средства бюджета и Национального фонда;

средства акционеров — собственников бизнеса.

— Сейчас мы перешли к практической реализации Нацпроекта. К участию в МЭКС утверждены пилотные проекты — 35 субъектов естественных монополий. Еще 22 проекта на стадии рассмотрения. Ожидается, что до конца года 6 СЕМ перейдут из «красного» уровня износа в «умеренный», снизив уровень износа до 40%, — отметил Канат Бозумбаев.

В этом году в пилотном режиме привлекаются инвестиции на общую сумму порядка 150 млрд тенге. Планируется отремонтировать 8,5 тыс. км сетей и заменить более 42 тыс. единиц оборудования.

На 2026 год в рамках Нацпроекта планируется привлечь порядка 1 трлн тенге инвестиций для ремонта 9,7 тыс. км сетей и замены 46 тыс. единиц оборудования.