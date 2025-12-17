РУ
телерадиокомплекс президента РК
    09:53, 17 Декабрь 2025 | GMT +5

    Планы по экспорту нефти досрочно выполнили в Казахстане

    Вице-министр энергетики Казахстана Сунгат Есимханов отчитался об итогах работы нефтегазовой отрасли в период с января по ноябрь 2025 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

    нефтепровод
    Фото: Министерство энергетики РК

    По его словам, с начала 2025 года объем добычи нефти и газового конденсата составил 114,1% к аналогичному периоду прошлого года.

    — Экспорт нефти за 11 месяцев составил 73,4 млн тонн, или 116,1% к аналогичному периоду 2024 года. Необходимо отметить, что план 2025 года по экспорту нефти в объеме 70,5 млн тонн достигнут, — сообщил он.

    Говоря о газовой отрасли, Есимханов сообщил, что за отчетный период в стране добыто 62,8 млрд кубометров газа — 116,7% к аналогичному периоду прошлого года.

    — План 2025 года по добыче газа в объеме 62,8 млрд кубометров был выполнен. Объем производства сжиженного нефтяного газа составил 2,8 млн тонн, или 101,8% к аналогичному периоду прошлого года. Объем транзита газа через территорию страны составил 64,5 млрд. кубометров, или 100,9% к аналогичному периоду прошлого года, — доложил Есимханов.

    За январь-ноябрь 2025 года в Казахстане произвели 14 млн тонн нефтепродуктов. Это больше, чем за тот же период прошлого года. План на весь 2025 год составлял 14,5 млн тонн, что соответствует фактическому показателю прошлого года.

    — Объем производства нефтегазохимической продукции составил 567,6 тыс. тонн, или 112,2% к аналогичному периоду прошлого года. План на 2025 год — 590 тыс. тонн, или 109,3% к факту 2024 года, — сообщил он.

    Ранее сообщалось, что часть объемов добытой нефти из месторождения Кашаган перенаправили в Китай.

