Планы по экспорту нефти досрочно выполнили в Казахстане

По его словам, с начала 2025 года объем добычи нефти и газового конденсата составил 114,1% к аналогичному периоду прошлого года.

— Экспорт нефти за 11 месяцев составил 73,4 млн тонн, или 116,1% к аналогичному периоду 2024 года. Необходимо отметить, что план 2025 года по экспорту нефти в объеме 70,5 млн тонн достигнут, — сообщил он.

Говоря о газовой отрасли, Есимханов сообщил, что за отчетный период в стране добыто 62,8 млрд кубометров газа — 116,7% к аналогичному периоду прошлого года.

— План 2025 года по добыче газа в объеме 62,8 млрд кубометров был выполнен. Объем производства сжиженного нефтяного газа составил 2,8 млн тонн, или 101,8% к аналогичному периоду прошлого года. Объем транзита газа через территорию страны составил 64,5 млрд. кубометров, или 100,9% к аналогичному периоду прошлого года, — доложил Есимханов.

За январь-ноябрь 2025 года в Казахстане произвели 14 млн тонн нефтепродуктов. Это больше, чем за тот же период прошлого года. План на весь 2025 год составлял 14,5 млн тонн, что соответствует фактическому показателю прошлого года.

— Объем производства нефтегазохимической продукции составил 567,6 тыс. тонн, или 112,2% к аналогичному периоду прошлого года. План на 2025 год — 590 тыс. тонн, или 109,3% к факту 2024 года, — сообщил он.

Ранее сообщалось, что часть объемов добытой нефти из месторождения Кашаган перенаправили в Китай.