План по охране окружающей среды на 2026–2028 годы утвердили в Алматы

В ходе сессии заместитель руководителя управления экологии и окружающей среды города Алматы Аршат Бахтыгереев представил План мероприятий по охране окружающей среды на 2026–2028 годы. Документ, разработанный в соответствии с правилами, утвержденными Министерством экологии и природных ресурсов, включает 43 мероприятия по 9 направлениям. Из них 17 мероприятий направлены на улучшение качества атмосферного воздуха.

— В рамках направления по защите атмосферного воздуха предусмотрены меры по переводу ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 на газ, газификации частного сектора, контролю автомобильных выбросов, внедрению зон с низким уровнем выбросов, а также реализации правил охраны атмосферного воздуха города Алматы. В части водных ресурсов предусмотрены мониторинг качества воды, модернизация русел рек и каналов, строительство и реконструкция арычной сети общей протяженностью более 120 километров. В блоке зеленого фонда запланированы инвентаризация зеленых насаждений, озеленение территории города и ежегодная посадка не менее 320 тысяч деревьев, — сообщил Аршат Бахтыгереев.

Депутаты маслихата поддержали и утвердили представленный План мероприятий по охране окружающей среды города Алматы на 2026–2028 годы.

Напомним, в конце 2025 года в Алматы были приняты новые Правила охраны атмосферного воздуха. Изменения затрагивают два ключевых направления: объекты III категории и транспорт.

Подробнее об этих правилах в интервью агентству ранее рассказал заместитель руководителя уравления экологии и окружающей среды Аршат Бахтыгереев.