Питьевую воду отключили в Алматы из-за загрязнения водозабора

Причиной отключения стало критическое ухудшение качества воды на местном водозаборе. Об этом сообщили в акимате Наурызбайского района Алматы.

— Уважаемые жители Наурызбайского района, микрорайона Карагайлы. Сегодня, 3 июля 2026 года, по состоянию на 16:50, на водозаборе «Карагайлы» прозрачность воды составляет 0 см. Вода очень грязная, в связи с чем подача воды населению временно приостановлена, — обратился к горожанам представитель департамента водных ресурсов Габит Жолдасов.

В настоящее время подвоз чистой питьевой воды осуществляется водовозами «Алматы Су» и акиматом Наурызбайского района. Жителей Карагайлы просят отнестись к ситуации с пониманием — подача воды возобновится сразу после нормализации показателей на водозаборе.

Ранее МЧС предупредило о прогнозируемых сильных осадках в горной местности Алматы и сохраняющейся угрозе формирования селевых потоков. В связи с этим в Наурызбайском районе локально запущена система оповещения населения. Эта мера направлена на своевременное информирование жителей о возможном ухудшении обстановки.

Позже в МЧС сообщили, что гидрологическая обстановка в городе остается стабильной. Специалисты продолжают круглосуточный мониторинг селеопасных участков, при этом повышения уровня воды в реках не наблюдается.