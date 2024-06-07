Пилотируемый Starliner корпорации Boeing пристыковался к МКС

Корабль CST-100 Starliner корпорации Boeing с двумя астронавтами Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) на борту пристыковался к Международной космической станции (МКС). Трансляция велась на сайте NASA, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

Стыковка произошла в 13:34 по времени Восточного побережья США (20:34 мск). Через некоторое время экипаж корабля - Бутч Уилмор и Сунита Уильямс - должны перейти на орбитальную станцию.

Ожидается, что они пробудут на МКС 8 дней. Затем Starliner по плану должен будет совершить мягкую посадку на полигоне Уайт-Сэндс (штат Нью-Мексико). Основная задача полета состоит в проверке способности корабля доставлять экипажи к космической станции и возвращать их на Землю.

Ранее сообщалось об успешном старте космического корабля Starliner компании Boeing к МКС. Напомним, случилось это с третьей попытки.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.