NASA вновь перенесло запуск корабля Boeing Starliner

Старт космического корабля Starliner был перенесен за минуты до пуска из-за «проблемы с наземным оборудованием», передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

В США был отменен запланированный на пятницу, 1 июня, запуск космической капсулы Starliner, организацией которого занимаются Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), компания Boeing и United Launch Alliance (ULA). Сообщение об отмене запуска появилось за четыре минуты до запланированного старта ракеты с капсулой на странице NASA Space Operations в соцсети X.

Согласно сообщению управления, причиной переноса стало то, что "компьютерный секвенсор наземного запуска не загружался в правильную рабочую конфигурацию после перехода к обратному отсчету". При этом на записях стрима с мыса Канаверал, откуда должен был состояться запуск, видно, что в какой-то момент из ракеты Atlas-V, которая должна была доставить капсулу с космонавтами на орбиту, пошел дым. В публикации на странице компании Boeing в соцсети X признали, что речь идет о нештатной ситуации.

Ожидается, что NASA предоставит обновленную информацию об организации запуска 2 июня, при этом следующие доступные возможности для него - среда, 5 июня, и четверг, 6 июня, отмечает Boeing.

Запуск Boeing Starliner переносится уже в третий раз

Корабль CST-100 Starliner разрабатывается корпорацией Boeing с 2014 года, проект спонсирует NASA. Первоначально ожидалось, что первый пилотируемый полет капсулы состоится в 2020 году, однако он был отложен на 2024 год. Тем не менее, в 2022 году Starliner успешно был запущен на МКС в беспилотном режиме - он доставил на станцию 200 килограмм груза и вернулся на Землю.

В мае 2024 года корабль должен был доставить на МКС астронавтов Барри "Бутча" Уилмора и Суниту Уильямс, а также запчасть к забарахлившему насосу для аппарата, перерабатывающего мочу астронавтов в воду. Однако попытка запуска была прервана из-за проблем с клапаном давления на ракете-носителе Atlas V. Позже на капсуле была обнаружена небольшая утечка гелия.

NASA планирует регулярно использовать Starliner для доставки астронавтов на МКС наряду с капсулой SpaceX Dragon в рамках программы Commercial Crew Program. Основатель компании SpaceX Илон Маск при этом не раз критично высказывался о проекте конкурентов, среди прочего указывая, что неполадки при запуске Starliner - следствие того, что в руководстве Boeing находится "слишком много менеджеров без технического образования". При этом Boeing получил более 5 млрд долларов на разработку капсулы для экипажа в рамках контракта NASA, а SpaceX - 3,1 млрд долларов, и последняя выполнила уже несколько успешных миссий.