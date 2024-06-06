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    23:41, 05 Июнь 2024 | GMT +6

    Космический корабль Starliner компании Boeing успешно стартовал к МКС

    ракета
    Фото: кадр из видео

    Корпорация Boeing успешно провела первый пилотируемый запуск корабля Starliner к Международной космической станции, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

    Корабль успешно стартовал в 10:52 по местному времени (14:52 по Гринвичу) с площадки Космического центра Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде.

    Это была третья попытка запустить ракету-носитель Atlas V с капсулой Starliner и экипажем в космос — две предыдущие были отменены по техническим причинам.

    В 2019 году корабль впервые совершил полет к МКС в беспилотном режиме.

    На борту корабля находятся астронавты NASA Бутч Уилмор и Сунита Уильямс.

    космос
    Фото: кадр из видео

    Ожидается, что полет займет около суток. За это время астронавтам предстоит протестировать различные системы корабля.

    Они, в частности, должны будут взять на себя ручное управление кораблем на пути к МКС.

    Во время пребывания на станции в течение восьми дней испытания продолжатся — экипаж должен выяснить, можно ли использовать капсулу Starliner в качестве убежища в случае проблем на МКС.

    После отстыковки Starliner должен совершить мягкую посадку в штате Нью-Мексико на западе США.

    Предыдущая попытка запуска, которая была предпринята в субботу, была прервана менее чем за четыре минуты до старта. Выяснилось, что проблема была связана с неисправным источником питания.

    Ранее сообщалось о том, что NASA вновь перенесло запуск корабля Boeing Starliner.

    Запуск был прерван менее чем за четыре минуты до старта. Выяснилось, что проблема была связана с неисправным источником питания.

    Первый пилотируемый запуск 6 мая отменили за несколько часов до старта из-за неисправности клапана ракеты Atlas V.

    Программа Starliner была омрачена годами задержек, а компания Boeing в последние годы сталкивается с растущей критикой в свой адрес по поводу безопасности ее пассажирских самолетов.

    NASA хочет сертифицировать Boeing в качестве второго коммерческого оператора для доставки экипажей на МКС — этим уже занимается SpaceX Илона Маска.

    «Желаю им удачи!» — написал Маск в своей соцсети X перед стартом Starliner.

    Теги:
    Илон Маск Освоение космоса СМИ Мировые новости США Космос
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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