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    Пилот нового формата ЕНТ в 2027 году начнут с педагогических направлений

    Пилотное внедрение нового казахстанского теста AIT (Admission Insight Test) — альтернативы ЕНТ — в следующем году начнется с педагогических направлений. Об этом сообщила председатель Комитета высшего и послевузовского образования МНВО Гульжан Джарасова, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ЕНТ
    Фото: Министерство науки и высшего образования РК

    — Действительно сейчас идет работа совместно с зарубежными экспертами по формированию и созданию нового казахстанского теста AIT. В следующем году у нас на педагогические направления будут проводиться специальные экзамены, где будут использованы разработанные форматы, — сказала она на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

    Также, по ее словам, в пилотном режиме в проекте примет участие определенное количество филиалов зарубежных вузов, действующих на территории Казахстана.

    — Но на сегодняшний день пока мы обсуждаем моменты. На двух этапах мы определили подходы, в каком формате могут быть. Но у нас пока еще нет разработанных тестовых заданий по новому формату, поэтому говорить о том, как будет использоваться и в каком объеме, наверное, преждевременно, — добавила Гульжан Джарасова.

    Напомним, что Admission Insight Test в Казахстане сейчас разрабатывает одна из ведущих мировых компаний в области тестологии ETS.

    Обновление формата и содержания ЕНТ рассчитано до 2029 года и будет проводиться без резких изменений для выпускников школ.

    ЕНТ Абитуриенты Образование Миннауки и высшего образования РК Педагоги
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор