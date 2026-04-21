Новый тест станет альтернативой ЕНТ в Казахстане

— В этом году никаких изменений не будет, все по заранее объявленному графику. Два пробных теста у нас уже прошли. Сейчас начинается первый основной ЕНТ и так далее, — заверил он в Акорде.

Со следующего года, по его словам, в пилотном режиме в качестве альтернативы будет подключаться новый тест AIT (Admission Insight Test). Его разрабатывает одна из ведущих мировых компаний в области тестологии ETS.

— Делегация ETS вчера прибыла в Астану для проведения первых встреч с нашими филиалами. Пробный тест сохранится и в следующем году, поскольку основное опасение заключалось в том, что его могут отменить и оставить только один ЕНТ. Поэтому пробный формат будет сохранен. Это важно, поскольку такие тесты хорошо зарекомендовали себя, как инструмент диагностики, позволяющий выявить слабые места. Таким образом, уже в следующем году появится альтернатива в виде нового теста.То есть основное ЕНТ будут сдавать один раз в год, но возможность пробных тестов мы оставляем, — добавил министр.

Ранее заместитель Премьер-министра — министр культуры и информации Аида Балаева обратилась к казахстанцам, рассказав, как государство будет исправлять существующие недостатки в Едином национальном тестировании.

По словам Аиды Балаевой, назревшие изменения в ЕНТ — это не очередная реформа, а переход к качественно новому этапу, где ключевую роль играет совершенствование системы тестового отбора, в том числе и нацтестирования.

В этой связи, по словам министра, назрела необходимость для принятия ряда мер, среди которых новые тестовые задания Admissions Insight Test.