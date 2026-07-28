Пыльные бури, ливни и жара до 41 градуса: штормовые предупреждения объявили в Казахстане

Штормовое предупреждение объявили в 16 областях Казахстана на 29 июля, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Астане днем ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северный днем порывы 15 м/с.

В Алматы сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 40 градусов.

На западе, севере, в центре области Абай ожидаются дождь, гроза, днем град. Ночью и утром на севере области ожидается туман. Ветер северо-западный, северный на севере, юге, в центре области 15-20, днем порывы 25 м/с. На северо-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в предгорных районах Алматинской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный днем в горных районах области порывы 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35 градусов. На севере, западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность.

Днем на западе, севере Атырауской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный днем на севере, востоке области порывы 15-18 м/с. Днем на западе области сильная жара 35 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Актюбинской области ожидается небольшой дождь, гроза, днем на севере, западе области град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. На севере, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, востоке, северо-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, юге, востоке, в центре Акмолинской области ожидаются дождь, гроза, днем град. Ветер северный на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. Днем на западе области ожидается сильная жара 36 градусов. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере, юге, в горных районах Восточно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, на юге, в горных районах области временами сильный дождь, днем дождь, гроза, на западе, севере, в горных районах области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Ночью и утром на севере, в центре области ожидается туман. Ветер северо-западный, северный днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. На юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Жамбылской области ожидается ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 23 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке, юге области высокая пожарная опасность.

Днем в горных районах области Жетісу ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный днем на востоке области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов. На севере, востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются кратковременный дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-38 градусов. По области ожидается высокая пожарная опасность, на западе области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Утром и днем на севере, востоке Карагандинской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Днем на западе области сильная жара 35 градусов. На востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, севере Костанайской области ожидаются небольшой дождь, гроза. Днем ожидается сильная жара 35-38 градусов. На западе, востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный на севере, в центре области порывы 15-20 м/с. На западе, севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке, юге Павлодарской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер северный днем на востоке, юге области порывы 15-20 м/с. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на востоке Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, днем на западе, севере, востоке области дождь, гроза, град, шквал. Ночью и утром на востоке области ожидается туман. Ветер северный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20, временами 25 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов. На юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на западе области Ұлытау ожидается очень сильная жара 40 градусов.

Днем на западе, севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20, днем на горных перевалах области порывы 23-28 м/с. Днем ожидается сильная жара 40-41 градус. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке, юго-западе области ожидается высокая пожарная опасность.