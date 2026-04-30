Пыльная буря и дождь: штормовое предупреждение объявили в 15 регионах Казахстана

Штормовое предупреждение объявили в 15 регионах Казахстана на 1 мая, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Астане во второй половине дня ожидаются дождь, гроза, град. Днем пыльная буря. Ветер юго-восточный днем порывы 15-20 м/с.

В Алматы днем ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный днем порывы 15 м/с.

Днем на юге области Абай ожидается пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный на юге, в центре области 15-20, днем порывы 23 м/с. На юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке области ожидается высокая пожарная опасность.

Днем на юге, в горных районах Алматинской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на юго-западный на востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с.

В Актюбинской области ожидается ветер северный, северо-западный днем на севере, востоке области порывы 15-18 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на западе, севере, юге Акмолинской области ожидаются дождь, гроза, град, шквал. Днем на западе, юге, востоке области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный утром и днем на западе, севере, востоке области 15-20, временами порывы 25 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ожидается ветер восточный, юго-восточный днем на юго-востоке области порывы 15-20 м/с. Ночью на востоке области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус. На западе области ожидается высокая пожарная опасность.

На юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются дождь, гроза, днем в горных районах области временами сильный дождь, град, шквал. Ветер юго-западный в горных районах области 15-20 м/с. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем в горных районах области Жетысу ожидаются небольшой дождь, гроза. Ветер юго-восточный на востоке области 15-20, в районе Алакольских озер порывы 23-28 м/с. На востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере Западно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере, востоке области ожидаются заморозки 1 градус.

Ночью и утром на юге, в центре Мангистауской области ожидается туман.

В Павлодарской области ожидается ветер юго-восточный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На севере, западе области ожидается высокая пожарная опасность.

Ночью на западе Северо-Казахстанской области ожидаются небольшой дождь, гроза, днем дождь, гроза, шквал, на западе, севере области град. Ветер южный, юго-западный ночью на западе, севере области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23-28 м/с. На западе области ожидается высокая пожарная опасность.

В Карагандинской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на северо-западе области порывы 15-18 м/с. На юге области ожидается высокая пожарная опасность.

Ночью на западе, севере Костанайской области ожидаются дождь, гроза, временами сильный дождь, град, днем на западе, севере, востоке области дождь, гроза, град, шквал. Ветер северный, северо-западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

В центре, на севере Кызылординской области ожидаются дождь, гроза, пыльная буря, шквал. Ветер западный, северо-западный в центре, на севере области 15-20 м/с. На востоке, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на севере области Улытау ожидаются дождь, гроза, на востоке, в центре области небольшой дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с.

