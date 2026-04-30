Тепло в начале и заморозки в конце мая прогнозируют жителям Павлодарской области

По данным синоптиков, в Павлодарской области май в целом будет теплым, а к середине месяца даже будет жара. Однако дачникам не стоит расслабляться, передает корреспондент агентства Kazinform.

Средняя температура в течение мая в Павлодарской области будет выше нормы. В первой декаде прогнозируют постепенное повышение температуры ночью до +13. +18 градусов, днем +27… +32.

Во второй декаде мая возможны колебания ночью от +4… +9 до +13… +18 градусов, днем от +18… +23 до +27… +32 градусов, на юге области прогнозируют +39.

В третьей декаде ожидается постепенное понижение температуры воздуха ночью от +13… +18 до 0… +5, на поверхности почвы заморозки до 3 градусов, днем от +27… +32 до +10… +15, на юге области +18. В конце декады ожидается повышение температуры воздуха ночью до +7… +12, днем до +23… +28, сообщили в павлодарском филиале РГП «Казгидромет».

Вместе с тем, в течение месяца ожидаются ветер, со скоростью 15-20 метров в секунду. Также будут дожди, грозы и пыльные бури.

Напомним, ранее из-за последствий непогода пострадали две женщины в Павлодарской области.