Пик заболеваемости коронавирусом спрогнозировали санврачи Алматы
На заседании городского штаба по недопущению дальнейшего распространения КВИ рассмотрены меры по стабилизации обстановки.
По данным Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города, с начала текущего года всего в Алматы зарегистрировано 65 878 случаев КВИ. За истекшие две недели в сравнении с предыдущими двумя неделями заболеваемость КВИ возросла в 2,6 раза, суточный прирост составил более 1%. С 1 по 18 июля зарегистрировано 10 093 случая КВИ, что соответствует пессимистичному прогнозу в 10 700 случаев.
«Причина роста известна - распространение в городе с 18 июня штамма «дельта», который обладает более высокой контагиозностью и чаще вызывает тяжелые клинические проявления. За последние 7 дней продолжается нарастание удельного веса «симптомных» больных с 88% за предыдущие 7 дней до 90%, против 50% во время первой волны эпидемии в прошлом году, обусловленной уханьским вариантом COVID-19», - сообщили в РСК.
Специалистами ДСЭК города сделан прогноз развития санитарно-эпидемиологической ситуации по КВИ на предстоящие 3 месяца, до 30 сентября. Согласно базовому прогнозу, пик заболеваемости придется на 3-4 августа с регистрацией около 1600 новых случаев в сутки. Согласно пессимистичному прогнозу, пик заболеваемости будет зарегистрирован 10-11 августа с регистрацией до 1900 новых случаев в сутки.
Занятость коечного фонда по базовому прогнозу достигнет 5-5,5 тысяч коек на пике и по пессимистичному прогнозу 6-6,5 тысяч коек на пике.
Таким образом, по базовому сценарию в июле прогнозируется 27,5 тысяч случаев КВИ, в августе - 34,5 тысяч, в сентябре – 4,5 тысяч. По пессимистичному прогнозу - в июле 29 тысяч случаев КВИ, в августе – 49,5 тысяч, в сентябре – 13,5 тысяч случаев.
С целью обеспечения офлайн-обучения школьников проводится работа по мониторингу и охвату вакцинацией учителей. На сегодняшний день первым компонентом вакцинировано 97% педагогов, вторым – 67,9%. Кроме того, первым компонентом привито 97,3% медицинских работников, вторым – 67,3%.
Анализ возрастного состава за последние две недели показал прежнюю нацеленность вируса на детей и молодых людей ввиду высокой контагиозности варианта «дельта». Удельный вес детей до 14 лет возрос на 1% и остается высоким на уровне 14%. Наметилось снижение заболеваемости среди граждан от 20 до 40 лет – с 39% до 37,5%. Остается высоким удельный вес заболевших граждан 40-59 лет - на уровне 25%. Удельный вес заражений среди лиц старшего возраста 60 лет возрос на 1,1%.
По занятости населения за последние 14 дней по-прежнему превалирует заболеваемость КВИ среди самозанятых – 41%, работников различных ТОО, ИП, АО – 17%, пенсионеров – 16,4%, а также школьников – 9,2% и детей дошкольного возраста – 6,4%, составляющие 90% от общего количества заболевших.
Основными местами заражения КВИ за последние 7 дней являются объекты торговли – 40%, общественный транспорт – 20%, контакты в семьях – 19%, рынки - 16%.
Ранее сообщалось, что в Алматы 65 человек с «красным» статусом оштрафованы за попытку посещения общественных мест.