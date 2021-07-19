Пик заболеваемости коронавирусом спрогнозировали санврачи Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Эпидемиологическая ситуация в Алматы остается напряженной с тенденцией к ухудшению. Это связано с продолжающимся заражением не вакцинированного и не переболевшего населения «дельта»-штаммом коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций города.

На заседании городского штаба по недопущению дальнейшего распространения КВИ рассмотрены меры по стабилизации обстановки.

По данным Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города, с начала текущего года всего в Алматы зарегистрировано 65 878 случаев КВИ. За истекшие две недели в сравнении с предыдущими двумя неделями заболеваемость КВИ возросла в 2,6 раза, суточный прирост составил более 1%. С 1 по 18 июля зарегистрировано 10 093 случая КВИ, что соответствует пессимистичному прогнозу в 10 700 случаев.

«Причина роста известна - распространение в городе с 18 июня штамма «дельта», который обладает более высокой контагиозностью и чаще вызывает тяжелые клинические проявления. За последние 7 дней продолжается нарастание удельного веса «симптомных» больных с 88% за предыдущие 7 дней до 90%, против 50% во время первой волны эпидемии в прошлом году, обусловленной уханьским вариантом COVID-19», - сообщили в РСК.

Специалистами ДСЭК города сделан прогноз развития санитарно-эпидемиологической ситуации по КВИ на предстоящие 3 месяца, до 30 сентября. Согласно базовому прогнозу, пик заболеваемости придется на 3-4 августа с регистрацией около 1600 новых случаев в сутки. Согласно пессимистичному прогнозу, пик заболеваемости будет зарегистрирован 10-11 августа с регистрацией до 1900 новых случаев в сутки.

Занятость коечного фонда по базовому прогнозу достигнет 5-5,5 тысяч коек на пике и по пессимистичному прогнозу 6-6,5 тысяч коек на пике.

Таким образом, по базовому сценарию в июле прогнозируется 27,5 тысяч случаев КВИ, в августе - 34,5 тысяч, в сентябре – 4,5 тысяч. По пессимистичному прогнозу - в июле 29 тысяч случаев КВИ, в августе – 49,5 тысяч, в сентябре – 13,5 тысяч случаев.

С целью обеспечения офлайн-обучения школьников проводится работа по мониторингу и охвату вакцинацией учителей. На сегодняшний день первым компонентом вакцинировано 97% педагогов, вторым – 67,9%. Кроме того, первым компонентом привито 97,3% медицинских работников, вторым – 67,3%.

Анализ возрастного состава за последние две недели показал прежнюю нацеленность вируса на детей и молодых людей ввиду высокой контагиозности варианта «дельта». Удельный вес детей до 14 лет возрос на 1% и остается высоким на уровне 14%. Наметилось снижение заболеваемости среди граждан от 20 до 40 лет – с 39% до 37,5%. Остается высоким удельный вес заболевших граждан 40-59 лет - на уровне 25%. Удельный вес заражений среди лиц старшего возраста 60 лет возрос на 1,1%.

По занятости населения за последние 14 дней по-прежнему превалирует заболеваемость КВИ среди самозанятых – 41%, работников различных ТОО, ИП, АО – 17%, пенсионеров – 16,4%, а также школьников – 9,2% и детей дошкольного возраста – 6,4%, составляющие 90% от общего количества заболевших.

Основными местами заражения КВИ за последние 7 дней являются объекты торговли – 40%, общественный транспорт – 20%, контакты в семьях – 19%, рынки - 16%.

Ранее сообщалось, что в Алматы 65 человек с «красным» статусом оштрафованы за попытку посещения общественных мест.