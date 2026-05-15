Петропавловская ТЭЦ- 2 сократила выбросы загрязняющих веществ в 3,5 раза

В Казахстане продолжают снижать выбросы на угольных электростанциях. Так, по данным АО «СЕВКАЗЭНЕРГО», на Петропавловской ТЭЦ-2 уровень загрязняющих веществ стабильно остается ниже допустимых норм, а по некоторым показателям — в 3–4 раза, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минэнерго.

— По диоксиду серы на дымовой трубе № 1 установленный норматив составляет 4194 мг/нм³, тогда как фактические показатели за 2025 год составили всего 1186 мг/нм³, — сообщили в Министерстве энергетики.

В ведомстве отметили, что автоматизированная система мониторинга представляет собой комплекс датчиков и контроллеров, установленных на дымовых трубах и точках сброса. Человеческий фактор при этом полностью исключен.

— Такие системы действуют на дымовых трубах Петропавловской ТЭЦ-2, а также на водовыпуске в реку Ишим. Оборудование в режиме реального времени отслеживает содержание оксида и диоксида азота, оксида углерода, диоксида серы и пыли, — добавили в Минэнерго.

В ведомстве рассказали, что министерство реализует новый нацпроект по развитию угольной генерации, где предусмотрено внедрение комплекса технологий «чистого угля», направленных на снижение воздействия на окружающую среду.

— Новые электростанции будут работать на сверхкритических параметрах пара и температуры, что позволит повысить эффективность выработки электроэнергии на 5–6 процентов и сократить расход угля, а также снизить выбросы загрязняющих веществ. Одновременно будет установлено современное газоочистное оборудование, включая электрофильтры и рукавные фильтры для улавливания пыли и золы, системы селективного каталитического восстановления для снижения выбросов оксидов азота, а также установки десульфурации для удаления соединений серы из дымовых газов, — говорится в сообщении Минэнерго.

Отмечается, что в результате ожидается сокращение выбросов загрязняющих веществ на угольных электростанциях на 34% и снижение уровня износа основного генерирующего оборудования и повышение надежности энергосистемы.

