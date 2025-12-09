Петропавловск-Камчатский встал в гигантских сугробах

Автомобили застревают в сугробах, людям приходится толкать помогать автобусы или пробираться пешком по колено в снегу.

Несколько автобусов застряли в центре Петропавловска-Камчатского, не сумев преодолеть подъем из-за гололедицы.

Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Камчатского края Владимир Солодов, для перевозки пассажиров в городе запустили высокопроходимые машины.

— Поручил задействовать дополнительные высокопроходимые вахтовки в краевом центре, которые будут перевозить жителей до нормализации обстановки на дорогах. При необходимости договориться с туроператорами и организациями других отраслей. Сейчас в городе работает только два автомобиля — этого количества недостаточно, — написал он.

Солодов заявил, что дал поручение расчистить пурговые стоянки в Петропавловске-Камчатском к утру 10 декабря для того, чтобы жители города могли переместить свои машины и не препятствовать расчистке межквартальных проездов.

Он также призвал жителей без необходимости не покидать свои дома и не использовать личный автотранспорт. Поскольку ситуация осложняется тем, что автомобили бросают вдоль дорог — это препятствует работе снегоуборочной техники.

Кроме того губернатор рекомендовал перевести сотрудников на удаленку.

— Камчатка переживает новый удар непогоды. Работа краевых учреждений и организаций, за исключением жизнеобеспечивающих, переведена на дистанционный режим. Настоятельно рекомендую коммерческим предприятиям и организациям всех форм собственности также перевести сотрудников на дистанционный режим работы, — написал он в своем Telegram-канале.

С начала декабря — с начала серии затяжных циклонов в Петропавловске-Камчатском выпало более 100% месячной нормы осадков.

Ранее сообщалось, что в Акмолинской области ожидается резкое понижение температуры до минус 30 градусов.