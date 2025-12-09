РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:45, 09 Декабрь 2025 | GMT +5

    Петропавловск-Камчатский встал в гигантских сугробах

    Циклон накрыл юг Камчатского края в России в ночь на 9 декабря, принеся метель и порывистый ветер до 25 м/с, передает агентство Kazinform.

    Петропавловск-Камчатский встал в гигантских сугробах
    Фото: Alexandr Arkhipov/Russian Look/Global Look Press

    Автомобили застревают в сугробах, людям приходится толкать помогать автобусы или пробираться пешком по колено в снегу.

    Несколько автобусов застряли в центре Петропавловска-Камчатского, не сумев преодолеть подъем из-за гололедицы. 

    Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Камчатского края Владимир Солодов, для перевозки пассажиров в городе запустили высокопроходимые машины. 

    — Поручил задействовать дополнительные высокопроходимые вахтовки в краевом центре, которые будут перевозить жителей до нормализации обстановки на дорогах. При необходимости договориться с туроператорами и организациями других отраслей. Сейчас в городе работает только два автомобиля — этого количества недостаточно, — написал он. 

    Солодов заявил, что дал поручение расчистить пурговые стоянки в Петропавловске-Камчатском к утру 10 декабря для того, чтобы жители города могли переместить свои машины и не препятствовать расчистке межквартальных проездов. 

    Он также призвал жителей без необходимости не покидать свои дома и не использовать личный автотранспорт. Поскольку ситуация осложняется тем, что автомобили бросают вдоль дорог — это препятствует работе снегоуборочной техники.

    Кроме того губернатор рекомендовал перевести сотрудников на удаленку. 

    — Камчатка переживает новый удар непогоды. Работа краевых учреждений и организаций, за исключением жизнеобеспечивающих, переведена на дистанционный режим. Настоятельно рекомендую коммерческим предприятиям и организациям всех форм собственности также перевести сотрудников на дистанционный режим работы, — написал он  в своем Telegram-канале.

    С начала декабря — с начала серии затяжных циклонов в Петропавловске-Камчатском выпало более 100% месячной нормы осадков. 

    Ранее сообщалось, что в Акмолинской области ожидается резкое понижение температуры до минус 30 градусов. 

    Теги:
    Мировые новости Непогода Россия
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
    Сейчас читают