Пестрые попугаи-розеллы впервые за годы дали потомство в Алматинском зоопарке

В Алматинском зоопарке сразу у двух видов попугаев появилось потомство. Особым событием стало первое за последние годы успешное размножение пестрых розелл — в мае у пары вылупились пять птенцов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Пополнение произошло и у малых кольчатых попугаев. В мае у пары появились три птенца. Эти птицы уже не первый год успешно выводят потомство: в прошлом году они вырастили двух птенцов, а в этом году дважды дали потомство — сначала в феврале, а затем в мае.

Фото: акимат Алматы

— Получение потомства — один из главных показателей того, что животные чувствуют себя комфортно. Для нас особенно ценно, что пестрые розеллы успешно вывели птенцов. Это результат ежедневной работы наших специалистов, которые обеспечивают птицам полноценный рацион, ветеринарный контроль и условия, максимально приближенные к естественным. Мы надеемся, что и в дальнейшем наши пернатые питомцы будут радовать нас новым потомством, — отметила руководитель отдела экзотических птиц Алматинского зоопарка Айжан Сыбанбекова.

Фото: акимат Алматы

Ранее в зоопарке Алматы впервые за 20 лет родились еноты-полоскуны.