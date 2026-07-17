Песни Димаша прозвучали на FIFA Fan Fest в Мексике

Во время чемпионата мира по футболу FIFA 2026 творчество Димаша Кудайбергена прозвучало на FIFA Fan Fest в Сапопане (штат Халиско) — одной из крупнейших официальных фан-зон турнира, организованной FIFA совместно с правительством штата, передает агентство Kazinform со ссылкой на dimashnews.com.

Помимо трансляций матчей на гигантских экранах, фестиваль объединяет музыкальные выступления, фольклорные программы, гастрономические площадки, интерактивные зоны и культурные мероприятия, знакомящие гостей с традициями Мексики.

Одним из участников культурной программы стал 13-летний мексиканский исполнитель Анхель Херардо Коваррубиас Кабрера (Angeloo). По словам юного артиста, он познакомился с творчеством Димаша в 10-летнем возрасте и был вдохновлен не только его вокальным мастерством, но и посланием, которое певец несет своим творчеством.

В 2025 году Angeloo стал победителем конкурса La Voz Zapopan de los Niños y las Niñas, исполнив песню SOS на испанском языке. Благодаря победе он получил приглашение выступить на сцене FIFA Fan Fest, где перед аудиторией более двух тысяч человек исполнил композиции Diva Dance, Sinful Passion и When I’ve Got You. Поддержку его выступлению оказали участники фан-клуба Dears Jalisco Mexico.

Фото: dimashnews.com

— Передавать послание Димаша большому количеству людей наполняет меня радостью. Я хочу, чтобы как можно больше людей узнали о нем и однажды мечтаю встретиться с ним, чтобы поблагодарить за то, что он изменил мою жизнь, — поделился Angeloo.

Ранее международное сообщество поклонников Димаша Кудайбергена вновь объединилось ради благой цели, организовав гуманитарную помощь пострадавшим от разрушительных землетрясений, произошедших в Венесуэле 24 июня.