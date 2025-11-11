Песков рассказал о подготовке к госвизиту Касым-Жомарта Токаева в Москву

— Казахстан — особый, привилегированный партнер России, очень важная для нас страна, государство. Мы, конечно, активно завершаем подготовку к государственному визиту Президента Токаева в Россию, который начнется завтра, — указал Песков.

Государственный визит Касым-Жомарта Токаева в Россию состоится 11–12 ноября.

В ходе переговоров Токаев и Путин обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также основные темы региональной и глобальной повестки дня.

К подписанию в ходе визита подготовлены важные двусторонние документы.

