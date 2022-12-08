НОВОСТИ ПО ТЕМЕ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ
Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Строительство

Пешеходный маршрут до Медеу в Алматы: на какой стадии находится проект

8 Декабря 2022, 14:00
Пешеходный маршрут до Медеу в Алматы: на какой стадии находится проект

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Жительница Алматы на встрече с акимом магаполиса поинтересовалась, когда начнется реализация проекта пешеходной зоны вдоль реки Есентай до Медеу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Этот проект находится в работе. Идея есть. Это третий этап модернизации. Мы находимся в пути. Там очень много вопросов, связанные, как мы будем проходить. Опыт второго этапа нам показал, где у нас есть минусы и плюсы. Над проектом сейчас работаем. Если все будет хорошо, то возможно в следующем году начнем. По крайней мере, этот проект у нас один из приоритетных», - сказал аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Медеуского района.

В сентябре прошлого года сообщалось, что разрабатывается проект продолжения строительства пешеходной зоны от вододелителя до Медеу протяженностью 6 км.


Теги:
Новости по теме
Более 50 млрд тенге выделят на пробивку улицы, ремонт дорог и строительство метро в Алматы
Более 10 млрд тенге направят на строительство новой магистрали водоснабжения в Алматы
Методом асара планируется построить более 120 домов в Жамбылской области
Читайте также
Бюджет Алматы на 2023 год составил 1,2 трлн тенге
16,2 млрд тенге предусмотрели на подушевое финансирование творческих кружков и спортсекций в Алматы
Более 50 млрд тенге выделят на пробивку улицы, ремонт дорог и строительство метро в Алматы
300 новых автобусов и 100 троллейбусов закупят в Алматы: сколько денег выделено
Более 10 млрд тенге направят на строительство новой магистрали водоснабжения в Алматы
Более 400 единиц техники чистят снег в Алматы
Методом асара планируется построить более 120 домов в Жамбылской области
Сколько домов-долгостроев насчитывается в Астане
Новости партнеров
Популярное
1 Назначен исполняющий обязанности акима Караганды
2 Алихан Смаилов представил нового акима Астаны
3 Женис Касымбек назначен акимом Астаны
4 Экс-замакима Алматы Мухит Азирбаев получил новую должность
5 Президент РК принял вновь избранного председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева

Лента новостей