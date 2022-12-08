Пешеходный маршрут до Медеу в Алматы: на какой стадии находится проект

8 Декабря 2022, 14:00

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Жительница Алматы на встрече с акимом магаполиса поинтересовалась, когда начнется реализация проекта пешеходной зоны вдоль реки Есентай до Медеу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Этот проект находится в работе. Идея есть. Это третий этап модернизации. Мы находимся в пути. Там очень много вопросов, связанные, как мы будем проходить. Опыт второго этапа нам показал, где у нас есть минусы и плюсы. Над проектом сейчас работаем. Если все будет хорошо, то возможно в следующем году начнем. По крайней мере, этот проект у нас один из приоритетных», - сказал аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Медеуского района.

В сентябре прошлого года сообщалось, что разрабатывается проект продолжения строительства пешеходной зоны от вододелителя до Медеу протяженностью 6 км.