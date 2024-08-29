Пешеходную улицу Панфилова благоустроят в Алматы

В Алматы в сентябре начнется реализация проекта по благоустройству улицы Панфилова от Кабанбай батыра до Жибек Жолы, передает корреспондент агентства Kazinform.

Аким Алматы на встрече с жителями Алмалинского района сообщил, что в рамках проекта планируется обновление проезжей части, расширение зеленых зон с высадкой многолетних кустарников, а также модернизация существующих малых архитектурных форм (МАФов). По его словам, все работы будут завершены до конца ноября.

- Проект утвердил. Думаю, что новую жизнь Панфилова дадим,- сказал аким.

В ходе встречи с акимом жительница района попросила заменить брусчатку на пешеходной улице на асфальт, так как брусчатки укладываются некачественно.

- Я с вами согласен, честно говоря, я наложил вето на использование мелкой тротуарной брусчатки, потому что мы не умеем ее класть. Но вы можете посмотреть наш первый опыт, сейчас сделали разделительную полосу, где сквер по Абая. Мы его приводим в порядок. Абая – Жандосова, и там мы как раз начали применять по городу. Также у парка КБТУ положили крупную плитку. Она там хорошо села. В принципе это нормальная практика, она и в Европе применяется. Поэтому я попросил плитку укрупнить, ее менять легко, если что-то произойдет, она также не криво ложится. Она не выбивается зимой, когда у нас лед ломами сбивают во время чистки снега. В дизайн-коде эти рекомендации по тротуарной дорожной брусчатке укажем, - отметил Ерболат Досаев.

Стоит отметить, что в прошлом году в Алматы проводился ремонт брусчатки на проезжей части по улице Панфилова.