Пешеходную тропу на Кок-Тобе в Алматы откроют в этом году

В Алматы в октябре прошлого года на Кок-Тобе по поручению акима города началось строительство тропы здоровья для пешеходов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в акимате города, ранее эта дорога была спроектирована без учета необходимости подъема пешеходов, в результате чего горожане вынуждены ходить по проезжей части, что создает опасность для всех участников дорожного движения. С вводом в эксплуатацию тропы здоровья эта проблема будет исключена. Протяженность ведущей до парка тропы составит 1,2 километра.

- В настоящее время завершено основание тропы, проведено асфальтирование и установлены бордюры. В дальнейшем запланировано создание входной группы, двух смотровых площадок, лестничной дороги, а также установка скамеек и ограждений. Перед началом маршрута будет создана парковая зона, где ранее был неблагоустроенный участок, - отметили в акимате.

Аким Алматы Ерболат Досаев в ходе рабочего объезда указал на ряд существенных недочетов: во-первых, он обратил внимание на то, что необходимо обустроить пространство возле шлагбаумов на въезде в парк «Кок-Тобе». Что касается самой пешеходной тропы, аким обозначил, что на настоящий момент по ее маршруту отсутствует освещение, нет поручней для удобства горожан.

Ерболат Досаев подчеркнул важность реализуемого проекта для посетителей и туристов, добавив, что это вопрос прежде всего безопасности горожан.

В акимате добавили, что проект осуществляется за счет частных инвестиций.

В конце 2022 года сообщалось, что на Кок-Тобе в Алматы появится пешеходная тропа.