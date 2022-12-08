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Пешеходная тропа появится на Кок-Тобе в Алматы

8 Декабря 2022, 11:00
Пешеходная тропа появится на Кок-Тобе в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В парке «Кок-Тобе» в следующем году построят тропу здоровья для пешеходов. Сейчас жители и гости города вынуждены ходить по проезжей части, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня в парке «Кок-Тобе» жители и гости города вынуждены ходить по проезжей части, что создает неудобство и опасность для всех участников движения. С учетом обращений наших жителей в III квартале следующего года будет построена тропа здоровья для пешеходов», - сказал аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Медеуского района.

Градоначальник также добавил, что в этом году будет завершена реконструкция двух скверов – у Дворца школьников и у Государственного музея Республики Казахстан. Проведены работы по реконструкции фонтанов, установлено освещение, МАФы.

Кроме того, в настоящий момент на стадии доработки находятся несколько проектов по обновлению улиц и общественных пространств по линии ТОО «Алматыгенплан». Запланирована реконструкция ул.Пушкина, пр. Достык до аль-Фараби, ул.Казыбек би.


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