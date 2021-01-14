Первый визит-центр заработал в Иле-Алатауском нацпарке: как он выглядит

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В государственном национальном природном парке «Иле-Алатау» близ Алматы открылся первый визит-центр. Он расположен в ущелье Аюсай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятие проходило с участием председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Асхата Кайнарбекова, общественных деятелей, представителей Общественного совета по развитию экотуризма в национальном парке и СМИ.

В визите-центре можно получить всю необходимую информацию о национальном парке «Иле-Алатау». Его роль заключается в просвещении и образовании посетителей. Работа центра основана на идее Главы государства Касым-Жомарта Токаева о развитии устойчивого экотуризма.

Модули визит-центра собраны из экологичных материалов - деревянных конструкций отечественного производства. Их основание сконструировано без применения бетона на геошурупах с металлической обвязкой. Проект подготовил известный сингапурский архитектор. Визит-центр гармонично вписался в ландшафт ущелья Аюсай. Здесь также есть WI-FI.

«Центр работает в техническом режиме с января этого года. За первые дни мы уже приняли около 300 посетителей. Надеемся, что поток будет увеличиваться. Мы делали этот проект для всех нас. Это дом для работников: лесников, инспекторов и самого Нацпарка, для посетителей. Поэтому приходите, погрейтесь, ощутите уют. Наша задача дать возможность всем по-новому взглянуть на Иле-Алатау, ощутить его красоты и дать повод гордиться тем, что мы имеем», - сказал Александр Гужавин.

По его словам, совместно с учеными был проведен ряд научных исследований перед запуском проекта. Биологи занимались растительным миром, водной средой, изучали бактерий и как они себя чувствуют здесь.





«Здесь водоснабжение идет из местной реки. Получили спецразрешение на водоподготовки. Используем современные сертифицированные технологии. В ближайшие две недели ожидаем подключение к постоянному источнику электропитанию, тогда наш визит-центр полноценно заживет. Здесь у нас есть интернет, wi-fi. Все условия созданы», - добавил он.

В ходе мероприятия, член общественного совета Мурат Абенов остановился на вопросах, связанных с мусором и постройкой туалета. На это Александр Гужавин ответил, что общественные туалеты откроются до конца января. Сейчас заканчиваются отделочные работы.

Общественные туалеты установлены на геошурупах. Система биоочистки слива микроорганизмов позволяют очистить стоки до 98%, и данная вода может повторно использоваться в технических целях. Две установки очистных сооружений каждая по 5 кубов будут размещены в овраге западнее туалета, туда же будет дренироваться очищенная вода. Туалет рассчитан на 5 мужских и 5 женских кабинок и по одной мужской и женской кабинке для маломобильных людей.

Касательно сбора мусора, сейчас прорабатывается вопрос о создании технопарка для переработки пищевых отходов с использованием компактных установок.





В свою очередь, директор Нацпарка Дамир Maлгельдиев добавил, что на территории парка по поручению Министерства экологии были установлены 31 мусоросборная площадка с контейнерами для сухой и влажной фракции. Также закуплены две спецтехники для вывоза мусора.

Александр Гужавин также рассказал, что для посетителей предусмотрена бесплатная стоянка для авто. Она будет расширена. К тому же, планируется продление маршрута автобуса №28 до ущелье Аюсай, а также организация шаттл-баса от экопоста до ущелья.

Он также упомянул об открывшейся школе, которая уже активно ведет работу по экопросвещению туристов, безопасности на горных маршрутах, а также привлекает волонтеров для очистки склонов гор от мусора и объясняет правила раздельного сбора и утилизации отходов.





«Здесь есть офис для посетителей, иными словами коворкинг-центр. Он начнет работу с февраля. Мы заказали все оборудование. Люди могут здесь сидеть и работать. Предварительная цена дневного пребывание - 4500 тенге. В стоимость входит вода, чай, кофе. Будут абонементы на 30, 60, 90 дней, их можно использовать в течение года. Мы подготовили еще небольшую выставку. Это этапы проекта. Помимо всего, у нас есть услуга гида. Стандартная цена - от 5000 тенге на четыре человека», - добавил Гужавин.

На территории визит-центра также имеется развлекательная зона. Подготовлена горка для катания на баллонах.

По данным Министерства экологии, геологии природных ресурсов, в рамках проекта по развитию экотуризма в Иле-Алатау планируется строительство еще шесть визит-центров в четырех ущельях. На основе данного опыта в других национальных парках Алматинской области также планируется открыть визит-центры.





Всего в рамках проекта по развитию экотуризма в течение четырех лет будет отремонтировано 155 км пешеходных троп, открыто 17 новых пешеходных и велосипедных дорожек. Также планируется построить 10 глэмпингов, 2 кэмпинга, 1 этноаул и 1 караванинг.

Минэкологии в прошлом году представило мастер-план развития экологического туризма в Иле-Алатауском государственном национальном природном парке.

Также был создан Общественный совет по развитию экотуризма Иле-Алатауского национального парка.



