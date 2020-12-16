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Первый в Нур-Султане ЖК, подключенный к газу, встретил своих новоселов

Автор:  
Дамир Байманов
16 Декабря 2020, 13:47
Первый в Нур-Султане ЖК, подключенный к газу, встретил своих новоселов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В День независимости РК аким города Нур-Султан Алтай Кульгинов в торжественной обстановке вручил ключи жильцам первого в столице многоквартирного дома, подключенного к природному газу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жилой комплекс расположен по улице Мукана Тулебаева вблизи железнодорожного вокзала «Нурлы жол» и построен в рамках реализации госпрограммы «Нұрлы жер» и меморандумов, подписанных в июне 2019 года между АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» (КИК), Министерством здравоохранения и Министерством образования и науки.

В мероприятии приняли участие вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова, вице-министр здравоохранения Асем Нусупова, аким города Нур-Султан Алтай Кульгинов, председатель правления АО «НУХ «Байтерек» Айдар Арифханов и глава КИК Адиль Мухамеджанов.

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По словам градоначальника, ключи от квартиры получили более 150 семей. «Данные квартиры мы реализовали совместно с Казахстанской ипотечной компанией среди очередников, которые годами ждут жилья. По данной программе запланировали порядка тысячи квартир. Более 500 уже распределили. Ранее в День Первого Президента ключи получили более 100 семей. Расширили категорию получателей, помимо учителей и медработников в данную программу также вошли соцработники, сотрудники департаментов и ЧС, деятели культуры и спорта», - добавил Алтай Кульгинов.

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При этом по его словам, это первый многоквартирный жилой дом, который имеет автономную котельную, подключенную к природному газу. При этом, по словам специалистов, коммунальные платежи жильцам должны обойтись дешевле, чем если бы дом был подключен к центральному отоплению.

Условия предоставления жилья – беспрецедентные: аренда с выкупом сроком до 20 лет, при этом, стоимость ежемесячного арендного платежа не будет превышать 1 455 тенге за 1 квадратный метр.

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Таким образом, новоселам было передано 65 однокомнатных и 81 двухкомнатная квартира общей площадью 7​ 595,4 квадратных метров. Рядом с ЖК расположены многопрофильная городская больница №1, городская детская многопрофильная больница №2, средние школы №57 и №13, торговые центры и продуктовые магазины.

Среди получающих квартиры сотрудники областных и городских больниц, профессоры высших учебных заведений, заведующие кафедрами, врачи, педагоги, фельшеры, медсестры, сотрудники Евразийского национального университета имени Льва Гумилева, Национального научного кардиохирургического центра, Национального Центра тестирования, НИИ травматологии и ортопедии, Национального научного онкологического центра, Национального центра нейрохирургии и других учреждений городского и республиканского значения.

По данным пресс-службы КИК, на финансирование арендного жилья с правом выкупа для учителей и медиков направлено порядка 40 млрд тенге из собственных и заимствованных средств. Первые квартиры в рамках данной программы работники сферы образования и здравоохранения получили уже в декабре 2019 года в городе Актобе. Также квартиры получили жители Алматы, Караганды, Нур-Султана, Актобе и Актау.

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Астана   Акимат   Жилье   День Независимости  
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