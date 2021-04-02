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    22:07, 01 Апрель 2021 | GMT +6

    Первый урожай помидоров готовятся собрать в Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Аграрии Туркестанской области готовятся к сбору первого урожая. Работники крестьянского хозяйства «Кенжебай ата» в Кошкаратинском сельском округе Келесского района засеяли на 1 гектаре помидоры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    Всего на посевных площадях растут 25 тыс. кустов томатов, за которыми ухаживают более 10 человек. По словам работников хозяйства, время полного созревания помидоров приходится на середину апреля.

    Спелые томаты отправят на районные рынки и в другие города страны.

    Аграрии намерены собрать не менее 60 тонн продукции с каждого гектара.


    Теги:
    Сельское хозяйство Туркестанская область
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