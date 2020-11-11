Первый урожай получили в лимонном саду в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В теплице «Шымыр-Медет», расположенной в Сайрамском районе Туркестанской области, лимонные деревья начали приносить первые плоды. Общая площадь теплицы составляет один гектар. Здесь посажено 2000 саженцев лимона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

«В 2017 году я начала заниматься тепличным хозяйством. В течение трех лет мне пришлось усердно работать и теперь посчастливилось увидеть первые плоды своих цитрусовых. Очень рада этому, конечно. Как бы то ни было, сначала нужно проявить интерес к делу. Сама я на пенсии. Понятно, что только тот, кто трудится, добивается результата», - сказала владелец теплицы Зейнеп Жолдасова.

Лимонный сад в сельском округе Кайнарбулак является самой большой теплицей в области, выращиваемой в закрытом грунте. Тепличное дело сегодня стало семейным делом. Предприниматель планирует дальше реализовывать свою лимонную продукцию по всей области и городе Шымкенте.