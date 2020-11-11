+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 0 °С
Алматы: 12 °С
USD 429.01 EUR 506.4
RUB 5.62 CNY 64.95
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Первый урожай получили в лимонном саду в Туркестанской области

11 Ноября 2020 14:20
Поделиться:
Первый урожай получили в лимонном саду в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В теплице «Шымыр-Медет», расположенной в Сайрамском районе Туркестанской области, лимонные деревья начали приносить первые плоды. Общая площадь теплицы составляет один гектар. Здесь посажено 2000 саженцев лимона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

Новости по теме
Урожайность снизилась в одном из районов ВКО из-за погодных условий
Производство мяса и молока выросло в Казахстане Более 5 млрд тенге инвестировано в Ордабасинский район Туркестанской области Кредитование агропрома: АКК увеличивает объемы, эксперты говорят о важности финансирования отрасли

«В 2017 году я начала заниматься тепличным хозяйством. В течение трех лет мне пришлось усердно работать и теперь посчастливилось увидеть первые плоды своих цитрусовых. Очень рада этому, конечно. Как бы то ни было, сначала нужно проявить интерес к делу. Сама я на пенсии. Понятно, что только тот, кто трудится, добивается результата», - сказала владелец теплицы Зейнеп Жолдасова.

Лимонный сад в сельском округе Кайнарбулак является самой большой теплицей в области, выращиваемой в закрытом грунте. Тепличное дело сегодня стало семейным делом. Предприниматель планирует дальше реализовывать свою лимонную продукцию по всей области и городе Шымкенте.


Подписывайтесь на наш канал:

#Туркестанская область   #Сельское хозяйство  
Поделиться:
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Умбет Шолпан
Умбет Шолпан
954-047
rusred@inform.kz

Архив