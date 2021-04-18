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    08:52, 18 Апрель 2021 | GMT +6

    Первый урожай капусты экспортировали жетысайские аграрии

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Аграрии населенного пункта Аль-Фараби Жетысайского района в начале февраля экспортировали первый урожай капусты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

    «На 10 гектарах земли, принадлежащей нашему крестьянскому хозяйству в зимний период, мы посадили раннеспелый сорт капусты «Зарисма». Все посеянные саженцы произведены в собственной теплице. Общая посевная площадь на 10 га составляет 40 центнеров. Это означает, что наши расходы полностью оправданы. 40 тонн капусты будет отправлено в Белоруссию», - сообщил председатель крестьянского хозяйства Сабденов Бекзат.

    По словам руководителя отдела сельского хозяйства Жетысайского района Марата Абуова, в Жетысайском районе в этом году посеяно 1 080 гектаров раннеспелой капусты. В прошлом году аграрии района произвели 36 тыс. тонн капустной продукции. Население района, в основном занимающееся земледелием, сеет урожай на площади 78 500 гектаров. На сегодняшний день по району засеяно 1 300 га овощей, 10 тыс. га бахчевых культур.


    Теги:
    Сельское хозяйство Туркестанская область
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