Первый урожай капусты экспортировали жетысайские аграрии

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Аграрии населенного пункта Аль-Фараби Жетысайского района в начале февраля экспортировали первый урожай капусты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

«На 10 гектарах земли, принадлежащей нашему крестьянскому хозяйству в зимний период, мы посадили раннеспелый сорт капусты «Зарисма». Все посеянные саженцы произведены в собственной теплице. Общая посевная площадь на 10 га составляет 40 центнеров. Это означает, что наши расходы полностью оправданы. 40 тонн капусты будет отправлено в Белоруссию», - сообщил председатель крестьянского хозяйства Сабденов Бекзат.

По словам руководителя отдела сельского хозяйства Жетысайского района Марата Абуова, в Жетысайском районе в этом году посеяно 1 080 гектаров раннеспелой капусты. В прошлом году аграрии района произвели 36 тыс. тонн капустной продукции. Население района, в основном занимающееся земледелием, сеет урожай на площади 78 500 гектаров. На сегодняшний день по району засеяно 1 300 га овощей, 10 тыс. га бахчевых культур.