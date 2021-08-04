+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 24 °С
Алматы: °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Первый урожай бахчевых собрали в  «зеленом поясе» Туркестана

4 Августа 2021 19:10
Поделиться:
Первый урожай бахчевых собрали в  «зеленом поясе» Туркестана

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Около 5 тысяч тонн арбузов и дынь экспортиурется в Нур-Султан и Москву. Инновационный метод выращивания бахчевых междурядия плодовых деревьев посоветовал местному предпринимателю аким Туркестанской области Умирзак Шукеев. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Новости по теме
36 сортов яблок и 30 сортов винограда выращивает жамбылский садовод
Страхование овец и лошадей будет субсидироваться в Казахстане Жамбылские крестьянские хозяйства решают проблему дефицита поливной воды В три раза больше предпринимателей стало в 11 сельских округах Жамбылской области

Плодовые деревья были посажены в конце прошлого года и урожай ждут лишь на 3-4 сезон, а реализация дынь и арбузов позволило частично покрыть затраты бизнесмену. Умирзак Шукеев призвал бизнесменов региона использовать этот опыт увеличивать отдачу от каждого вложенного тенге в благодатную почву Туркестана.

Реализация этого и других проектов стала возможна благодаря новой политике распределения водных ресурсов Туркестанского региона. Подводящий канал раньше терял более 80 млн.м3 при впитывании в почву (фильтрации). После бетонирования вся эта вода идет на насаждения дехкан региона. Вместе с тем, используется потенциал вод Каратауского горного массива. Построены платины, которые позволяют обеспечивать водой Туркестан до конца поливного сезона. Раньше вода иссякала в арыках, уже в начале августа начали грамотно использовать потенциал подземных вод. Также пробурены дополнительные скважины, в стадии разработки проект по использованию в орошении воды затопленных шахт Кентау. Это позволит дополнительно дать 40 млн.м3 в год и решить проблемы избыточных вод под городом областного значения.

Первые плоды по озеленению Туркестана собирают студенты и работники двух колледжей области. Их в прошлом году бизнесмен – бахчевод Булат Алиев взял в доверительное управление и тем самым показал, как должно работать дуальное обучение. Студенты на практике постигают азы агробизнеса и получают неплохую прибавку к стипендии.
На 400 га посажены сливовые деревья, в том числе на 150 га - бахчевые. Собственник посевных земель планирует собрать урожай на сумму до 3 млн кг. В благотворительных целях 50 тонн урожая сегодня были переданы в Дом инвалидов, ветеранов и детские дома области.



Подписывайтесь на наш канал:

#Туркестанская область   #Сельское хозяйство  
Поделиться:
Новости по теме
36 сортов яблок и 30 сортов винограда выращивает жамбылский садовод
Страхование овец и лошадей будет субсидироваться в Казахстане
Жамбылские крестьянские хозяйства решают проблему дефицита поливной воды
В три раза больше предпринимателей стало в 11 сельских округах Жамбылской области
Популярное
1 Дельта-штамм молниеносно поражает органы больного - врач
2 Локдаун выходного дня ввели в Алматинской области
3 Почему Нур-Султан попал в темно-красную зону, объяснила главный санврач города
4 В «зеленую зону» вышел один регион Казахстана
5 У какой категории лиц не вырабатываются антитела
6 Жара, гроза, пыльная буря - синоптики о погоде 4 августа в Казахстане
Читайте также
Как продвигают бизнес в туристическом комплексе «Керуен сарай» в Туркестане
Ряду населённых пунктов Туркестанской области подвели газ
Дельта-штамм молниеносно поражает органы больного - врач
Локдаун выходного дня ввели в Алматинской области
Почему Нур-Султан попал в темно-красную зону, объяснила главный санврач города
В «зеленую зону» вышел один регион Казахстана
У какой категории лиц не вырабатываются антитела
Жара, гроза, пыльная буря - синоптики о погоде 4 августа в Казахстане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив