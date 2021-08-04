Первый урожай бахчевых собрали в «зеленом поясе» Туркестана

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Около 5 тысяч тонн арбузов и дынь экспортиурется в Нур-Султан и Москву. Инновационный метод выращивания бахчевых междурядия плодовых деревьев посоветовал местному предпринимателю аким Туркестанской области Умирзак Шукеев. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Плодовые деревья были посажены в конце прошлого года и урожай ждут лишь на 3-4 сезон, а реализация дынь и арбузов позволило частично покрыть затраты бизнесмену. Умирзак Шукеев призвал бизнесменов региона использовать этот опыт увеличивать отдачу от каждого вложенного тенге в благодатную почву Туркестана.

Реализация этого и других проектов стала возможна благодаря новой политике распределения водных ресурсов Туркестанского региона. Подводящий канал раньше терял более 80 млн.м3 при впитывании в почву (фильтрации). После бетонирования вся эта вода идет на насаждения дехкан региона. Вместе с тем, используется потенциал вод Каратауского горного массива. Построены платины, которые позволяют обеспечивать водой Туркестан до конца поливного сезона. Раньше вода иссякала в арыках, уже в начале августа начали грамотно использовать потенциал подземных вод. Также пробурены дополнительные скважины, в стадии разработки проект по использованию в орошении воды затопленных шахт Кентау. Это позволит дополнительно дать 40 млн.м3 в год и решить проблемы избыточных вод под городом областного значения.

Первые плоды по озеленению Туркестана собирают студенты и работники двух колледжей области. Их в прошлом году бизнесмен – бахчевод Булат Алиев взял в доверительное управление и тем самым показал, как должно работать дуальное обучение. Студенты на практике постигают азы агробизнеса и получают неплохую прибавку к стипендии.

На 400 га посажены сливовые деревья, в том числе на 150 га - бахчевые. Собственник посевных земель планирует собрать урожай на сумму до 3 млн кг. В благотворительных целях 50 тонн урожая сегодня были переданы в Дом инвалидов, ветеранов и детские дома области.







