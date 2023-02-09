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Первый многоярусный паркинг появится в Алматы до конца года

Автор:  
Еламан Турысбеков
9 Февраля 2023, 19:47
Первый многоярусный паркинг появится в Алматы до конца года

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что первый муниципальный многоярусный паркинг появится на объекте незавершенного строительства в микрорайоне «Коктем-3», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На одной из предыдущих встреч с жителями района поднимался вопрос по объекту незавершенного строительства под паркинг в микрорайоне «Коктем-3». Национальный банк передал данный объект на баланс города. Строительство этого первого многоярусного муниципального паркинга на 267 парковочных мест завершится до конца года», – сказал аким города на встрече с жителями Бостандыкского района.

Ранее Ерболат Досаев сообщил, что в этом году начнется строительство многоярусных парковок в городе. Он заверил, что доходы от паркинга будут идти в местный бюджет.


Инфраструктурные проекты   Алматы   Акимат   Строительство   Ерболат Досаев  
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