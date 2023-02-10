РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:30, 10 Февраль 2023 | GMT +6

    Первый Межпарламентский форум государств Центральной Азии проходит в Туркестане

    None
    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В Туркестане проходит первый Межпарламентский форум государств Центральной Азии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Делегации палат парламентов пяти государств обсуждают приоритетные направления расширения межпарламентских отношений и актуальные вопросы развития единого духовно-культурного пространства.

    В настоящее время парламентарии Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана проводят двусторонние встречи, обсуждают ряд важных вопросов в разных областях. Поднимается вопрос трансграничных водных ресурсов, который уже давно беспокоит трехмиллионное население южных регионов нашей страны. В рамках этого форума будут обсуждаться вопросы совместного использования трансграничных водных ресурсов, обеспечения экологической и энергетической стабильности и другие актуальные для всего Центрально-Азиатского региона вопросы.

    По мнению экспертов, расширение сотрудничества с государствами Центральной Азии окажет положительное влияние на развитие межрегиональных отношений для Казахстана. В целом, сегодняшний форум считается постоянной площадкой, предназначенной для межпарламентского обсуждения стратегических направлений Центрально-Азиатского региона. Работа форума будет способствовать положительному решению вопросов региональной безопасности, реализации совместных инфраструктурных и логистических проектов, реализации транзитно-транспортного потенциала региона, создания альтернативных маршрутов поставок товаров из стран Центральной Азии.


    Фото: пресс-служба Сената РК




    Теги:
    Центральная Азия Внешняя политика Казахстана Политика Туркестанская область Туркестан Главная
    Сейчас читают
    Сегодня, 22:22
    Казахстан за день не смог завоевать медалей на Азиаде в Ханчжоу
    Сегодня, 22:00
    Землетрясение в Китае зафиксировали казахстанские сейсмологи
    Сегодня, 21:45
    На ежечасном контроле: как в Экибастузе готовятся к старту отопительного сезона
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!