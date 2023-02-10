Первый Межпарламентский форум государств Центральной Азии проходит в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В Туркестане проходит первый Межпарламентский форум государств Центральной Азии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Делегации палат парламентов пяти государств обсуждают приоритетные направления расширения межпарламентских отношений и актуальные вопросы развития единого духовно-культурного пространства.

В настоящее время парламентарии Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана проводят двусторонние встречи, обсуждают ряд важных вопросов в разных областях. Поднимается вопрос трансграничных водных ресурсов, который уже давно беспокоит трехмиллионное население южных регионов нашей страны. В рамках этого форума будут обсуждаться вопросы совместного использования трансграничных водных ресурсов, обеспечения экологической и энергетической стабильности и другие актуальные для всего Центрально-Азиатского региона вопросы.

По мнению экспертов, расширение сотрудничества с государствами Центральной Азии окажет положительное влияние на развитие межрегиональных отношений для Казахстана. В целом, сегодняшний форум считается постоянной площадкой, предназначенной для межпарламентского обсуждения стратегических направлений Центрально-Азиатского региона. Работа форума будет способствовать положительному решению вопросов региональной безопасности, реализации совместных инфраструктурных и логистических проектов, реализации транзитно-транспортного потенциала региона, создания альтернативных маршрутов поставок товаров из стран Центральной Азии.

Фото: пресс-служба Сената РК