Первый беспилотный автобус запустили в Шотландии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Эдинбурге вышли на маршрут первые автономные беспилотные автобусы, которые будут перевозить пассажиров между столицей Шотландии и округом Файф по ту сторону залива Фирт-оф-Форт, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство BBC News.

Хотя эти автобусы официально именуются беспилотными, на самом деле у них пока есть экипаж из двух человек: один выполняет функции «штурмана» - следит за дорогой и приборами на случай, если в автоматике произойдет сбой, второй гордо именуем «капитаном» - продает и проверяет билеты и помогает при посадке пассажиров.

В компании говорят, что их флот из пяти однопалубных автобусов способен перевозить до 10 тысяч человек в неделю. Автобусы будут ходить строго по заложенному в бортовой компьютер маршруту протяженностью в 21 километр и со скоростью, не превышающей 75 км/ч.

Маршрут, получивший обозначение AB1, стал первым официально зарегистрированным беспилотным маршрутом в стране, который субсидируется правительством.