    12:57, 03 Февраль 2026 | GMT +5

    Первую в мире пересадку лица от донора после эвтаназии провели в Испании

    Уникальная операция, выполненная командой почти из ста специалистов, стала значимым достижением мировой медицины и открыла новые перспективы для развития сложных трансплантаций и реконструктивной хирургии, передает агентство Kazinform. 

    Фото: Vall d'Hebron

    Операцию провели в университетской клинике Валь-д’Эброн пациентке, у которой в результате инфекции произошел сильный некроз тканей лица, что повлияло на основные функции, такие как дыхание, питание и речь. Благодаря трансплантации у женщины частично восстановилось лицо и началось функциональное восстановление.

    Донор четко выразила свое желание пожертвовать органы и ткани после получения пособия по уходу из жизни, что позволило медицинским бригадам заранее спланировать процедуру. Такая предварительная координация облегчила техническую подготовку к трансплантации, включая точную адаптацию тканей лица.

    Как сообщает Euronews, операцией руководил доктор Жоан Пере Баррет, глава отделения пластической хирургии и ожогов в Валь-д’Эброне. В ней приняли участие около ста специалистов, включая хирургов, анестезиологов, медсестер и специалистов по микрохирургии, иммунологии и психическому здоровью.

    Как объяснил доктор Баррет, этот вид вмешательства требует чрезвычайно сложной подготовки и длительного наблюдения, поскольку предполагает пересадку кожи, мышц, нервов и костных структур, а также постоянное иммуносупрессивное лечение для предотвращения отторжения.

    В больнице подчеркивают, что процедура была проведена в строгом соответствии с действующими этическими и юридическими протоколами, и особо отмечают щедрость донора и ее семьи, без которых эта операция была бы невозможна.

    Валь-д’Эброн в Барселоне — один из ведущих мировых центров по трансплантации лица. В 2010 году здесь была проведена первая в мире полная пересадка лица. С тех пор было выполнено несколько подобных операций, что позволило закрепить международное лидерство в области сложной реконструктивной хирургии.

    Ранее Уругвай первым в Латинской Америке легализовал эвтаназию

