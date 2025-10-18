РУ
    21:27, 17 Октябрь 2025

    Первую в Европе операцию по подключению мозга к компьютеру провели в Мюнхене

    Операция продлилась 5 часов и стала первой подобной в Европе для пациента с параличом спинного мозга, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW

    Первую в Европе операцию по подключению мозга к компьютеру провели в Мюнхене
    Фото: TimesTech

    Врачи клиники при Мюнхенском техническом университете вживили электронный передатчик в мозг 25-летнего пациента, парализованного ниже шеи. Всего к мозгу подключили 256 микроэлектродов, которые будут регистрировать нейронные сигналы.

    Аппарат на основе ИИ будет изучать связь между сигналами и движениями конечностей пациента и декодировать их. Ожидается, что на первом этапе пациент сможет мысленным усилием двигать курсор по компьютерному монитору и воспроизводить сигнал «клика» мышкой.

    Следующий шаг — управление смартфоном и роботизированной рукой.

    В 2022 году та же клиника вживила такой же аппарат пациентке с нарушениями речи из-за инсульта.

    Основным конкурентом в развитии новой технологии врачи из Мюнхена назвали США. Там еще в январе 2024 года компания Илона Маска Neuralink впервые вживила в мозг человеку нейрочип, который позволяет управлять гаджетами с помощью мыслей.

    Ранее сообщалось, чип Илона Маска вживили в мозг уже 12 человек.

