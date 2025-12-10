Первую установку по производству «зеленого водорода» запустили в Казахстане

Пилотная установка полного цикла питается исключительно от солнечных панелей и ветрогенераторов, а ключевым элементом системы являются инновационные катализаторы и оригинальные принципы проектирования, разработанные лабораторией возобновляемых источников энергии National Laboratory Astana при Nazarbayev University.

Как отмечается в сообщении, платформа демонстрирует полный цикл получения «зеленого водорода»: солнечная и ветровая энергия преобразуется в электричество, использующееся для электролитического расщепления воды. Полученный водород затем хранится как энергоноситель и может применяться в топливных элементах, транспортных средствах, автономных генераторах или в получении удобрений, в расщеплении металлов или нефтегазе. Пока его планируется использовать в лабораториях: система за три часа заполняет баллон объемом 6 куб. метров.

— Это значительный шаг к практической реализации водородных технологий в Казахстане. То, что начиналось с порошков фотокатализаторов и лабораторных прототипов, превратилось в рабочую систему промышленного масштаба, функционирующую под открытым небом» — отметил профессор NU Нуршат Нуражи, руководитель лаборатории ВИЭ.

Фото: Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан

На ранних этапах работы команда сосредоточилась на разработке фотокатализаторов — ключевой элемент систем, способных эффективно использовать солнечную энергию, и на изучении механизмов фотокаталитического расщепления воды. В финальной фазе программы ученым удалось совершить стратегический переход от лабораторных экспериментов к созданию работоспособных прототипов для реальной индустрии.

— Сотрудничество с индустриальным партнером позволило обеспечить масштабируемость конструкции и соблюдение международных стандартов производства и безопасности водорода, — сказал доктор Ерболат Магазов, руководитель команды по производству водорода. — Для университета и научного сообщества страны это важная веха: одна из первых систем возобновляемого водорода такого масштаба, демонстрирующая потенциал отечественных инноваций в сфере чистой энергетики.

В 2024 году Правительство Казахстана утвердило Концепцию развития водородной энергетики до 2030 года, обозначив водород одним из ключевых элементов перехода к низкоуглеродной экономике. Исследования лаборатории ВИЭ были профинансированы в рамках Целевой программы Министерства науки и высшего образования РК (2020-2025), которая является частью национальной инициативы по ускорению развития «зеленых» технологий. В рамках реализации программы ученые сотрудничают с университетами и компаниями Казахстана и зарубежья: Атырауским университетом, Карагандинским университетом имени Букетова, KMG Engineering, Университетом Токай (Япония), Университетом штата Уичито и Университетом Массачусетса в Амхерсте (США).

Помимо исследовательской работы, группа опубликовала более 40 статей в рейтинговых научных журналах, опубликовала несколько монографий и получила 7 патентов на инновации в области водородной энергетики. Удалось подготовить новое поколение специалистов и создать сеть экспертов, сфокусированных на всей цепочке создания стоимости «зеленого водорода».

Ранее мы писали, что Казахстан развивает водородную энергетику с участием Китая и ориентиром на ЕС.