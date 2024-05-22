Первую откормплощадку по австралийскому методу запустят в Туркестанской области

В ходе рабочей поездки в Туркестанскую область вице-премьер Серик Жумангарин посетил место строительства крупнейшей в Казахстане откормочной площадки на 50 тыс. голов крупного рогатого скота, передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

Проект реализуется в городе Арысь компанией «Turkestan Agro.kz». На первом этапе уже в этом году будут закуплены 15 тыс. голов, в 2025-2026 – еще 10 тыс., в 2026-2027 – 25 тыс. голов. Вся схема строительства, откорма и выпаса скота будет создана по австралийскому «клеточному» методу ведения животноводства.

Здесь же, в Арыси, «Turkestan Agro.kz» планирует выращивать на площади 4 710 гектаров кормовые культуры для скота с применением дождевальных технологий орошения. Это позволит обеспечить животных откормплощадки необходимым объемом кормов.

Фото: Правительство РК

Руководитель компании Сырым Ертаев рассказал, что в настоящее время реализация проекта строительства замедлилась из-за отсутствия льготного финансирования, выделяемого на инвестпроекты в сфере АПК финансовыми институтами сельского хозяйства. Также есть проблемы с получением разрешения на использование воды для орошения земель с подводящего канала «Коксарай».

Фото: Правительство РК

Серик Жумангарин поручил Министерству сельского хозяйства в короткие сроки провести совещание по инвестпроектам и решить вопрос финансирования. Также он поручил проработать с Министерством водных ресурсов и ирригации вопрос использования поливной воды.