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    18:10, 21 Май 2024 | GMT +6

    Первую откормплощадку по австралийскому методу запустят в Туркестанской области

    Правительство РК
    Фото: Правительство РК

    В ходе рабочей поездки в Туркестанскую область вице-премьер Серик Жумангарин посетил место строительства крупнейшей в Казахстане откормочной площадки на 50 тыс. голов крупного рогатого скота, передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

    Проект реализуется в городе Арысь компанией «Turkestan Agro.kz». На первом этапе уже в этом году будут закуплены 15 тыс. голов, в 2025-2026 – еще 10 тыс., в 2026-2027 – 25 тыс. голов. Вся схема строительства, откорма и выпаса скота будет создана по австралийскому «клеточному» методу ведения животноводства.

    Здесь же, в Арыси, «Turkestan Agro.kz» планирует выращивать на площади 4 710 гектаров кормовые культуры для скота с применением дождевальных технологий орошения. Это позволит обеспечить животных откормплощадки необходимым объемом кормов.

    Правительство РК
    Фото: Правительство РК

    Руководитель компании Сырым Ертаев рассказал, что в настоящее время реализация проекта строительства замедлилась из-за отсутствия льготного финансирования, выделяемого на инвестпроекты в сфере АПК финансовыми институтами сельского хозяйства. Также есть проблемы с получением разрешения на использование воды для орошения земель с подводящего канала «Коксарай».

    Правительство РК
    Фото: Правительство РК

    Серик Жумангарин поручил Министерству сельского хозяйства в короткие сроки провести совещание по инвестпроектам и решить вопрос финансирования. Также он поручил проработать с Министерством водных ресурсов и ирригации вопрос использования поливной воды.

    Теги:
    Сельское хозяйство Серик Жумангарин Правительство РК Туркестанская область
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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