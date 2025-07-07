Первую модульную спасательную станцию открыли в Казахстане

Как сообщает пресс-служба МЧС РК, станция станет ключевым звеном в системе реагирования на происшествия на воде в Северо-Казахстанской области.

Фото: МЧС РК

- Мы усиливаем присутствие спасательных подразделений там, где это действительно нужно. Здесь у спасателей есть всё, чтобы действовать без промедления, — сказал министр по чрезвычайным ситуациям РК Чингис Аринов во время церемонии открытия.

Фото: МЧС РК

Отмечается, что станция построена в кратчайшие сроки. Модульное здание оборудовано всем необходимым для круглосуточного дежурства: рабочая зона, кухня, техническое помещение и зона отдыха.

Фото: МЧС РК

Фото: МЧС РК

Использованы энергоэффективные материалы, установлена система электрического отопления. Также оборудованы пирс и лестница для быстрого выхода на воду.

Фото: МЧС РК

Новая станция обеспечивает контроль над прибрежной зоной и критически важными объектами — автомобильным мостом и плотиной Петропавловского гидроузла. Этот объект станет пилотным для внедрения подобной инфраструктуры в других регионах страны.

Фото: МЧС РК

- С начала года спасатели Северо-Казахстанской области совершили более 1200 выездов, спасли 135 человек, эвакуировали свыше 240 местных жителей. Введение в эксплуатацию новой станции значительно усиливает оперативные возможности ДЧС в регионе, - добавили в МЧС.

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