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    20:30, 06 Июль 2025 | GMT +5

    Первую модульную спасательную станцию открыли в Казахстане

    В Петропавловске открыли первую в стране модульную спасательную станцию. Объект построен на берегу реки Есиль, передает агентство Kazinform 

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    Фото: МЧС РК

    Как сообщает пресс-служба МЧС РК, станция станет ключевым звеном в системе реагирования на происшествия на воде в Северо-Казахстанской области.

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    Фото: МЧС РК

    - Мы усиливаем присутствие спасательных подразделений там, где это действительно нужно. Здесь у спасателей есть всё, чтобы действовать без промедления, — сказал министр по чрезвычайным ситуациям РК Чингис Аринов во время церемонии открытия.

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    Фото: МЧС РК

    Отмечается, что станция построена в кратчайшие сроки. Модульное здание оборудовано всем необходимым для круглосуточного дежурства: рабочая зона, кухня, техническое помещение и зона отдыха.

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    Фото: МЧС РК
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    Фото: МЧС РК

    Использованы энергоэффективные материалы, установлена система электрического отопления. Также оборудованы пирс и лестница для быстрого выхода на воду.

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    Фото: МЧС РК

    Новая станция обеспечивает контроль над прибрежной зоной и критически важными объектами — автомобильным мостом и плотиной Петропавловского гидроузла. Этот объект станет пилотным для внедрения подобной инфраструктуры в других регионах страны.

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    Фото: МЧС РК

    - С начала года спасатели Северо-Казахстанской области совершили более 1200 выездов, спасли 135 человек, эвакуировали свыше 240 местных жителей. Введение в эксплуатацию новой станции значительно усиливает оперативные возможности ДЧС в регионе, - добавили в МЧС.

    Ранее мы писали о том, как в Костанайской области спасатели патрулируют опасные участки Тобола.

    Теги:
    МЧС Северо-Казахстанская область Спасатели
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
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