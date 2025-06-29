«Вода не прощает»: как в Костанайской области спасатели патрулируют опасные участки Тобола

Лето — пора отдыха, но и сезон повышенного риска на воде. Вместе с представителями ДЧС Костанайской области корреспондент агентства Kazinform выехала на рейд по Тоболу. Цель — выявление запрещенных для купания участков и профилактика среди населения.

О стихийных пляжах и добровольцах

Официально в области — 26 пляжей, из них 18 частных и 8 коммунальных. Как поясняет офицер управления гражданской обороны ДЧС Галымжан Мустафин, только там проводятся водолазные обследования, очистка дна, установка буйков и дежурят спасатели.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

— Проблема в том, что население по привычке едет туда, где ближе, удобнее, «всегда купались». А это, как правило, стихийные, необорудованные участки. Мы насчитали 227 таких мест. Там не только нет спасателей — там под водой все что угодно: арматура, стекло, мусор, — говорит офицер.

В регионе работают 25 добровольцев-спасателей. Их обучают водолазы ДЧС — бесплатно. После экзаменов они получают сертификаты и заступают на дежурства на вышках частных и коммунальных пляжей.

— Это очень нужная помощь. У нас большая область, и мы физически не можем перекрыть все. Добровольцы — это глаза и руки на местах, — отмечает Мустафин.

Чтобы наглядно посмотреть, как выглядят стихийные месте для купания — корреспондент отправилась с бригадой по Тоболу. Обязательное наличие спасательных жилетов и короткий инструктаж — к слову, в арсенале спасателей есть несколько лодок (пожарные и полицейские в том числе), спасательное обмундирование на случай того, если надо вытаскивать человека из воды. Пост, который был открыт совсем недавно, расположен возле городского пляжа.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

Тонут всегда молча

Одним «любимых» мест для посещения костанайцев является Гагаринская плотина — там часто можно встретить рыбаков и отдыхающих. Опасность заключается в потоках воды и переходе через плотину, где неловкое движение может стоить жизни.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

— Это место коварное. На первый взгляд — ничего особенного: берег, растительность, люди с удочками. Но под водой резкий скат, течение, коряги, мусор. Если человек оступился, его может сразу затянуть, — объясняет главный спасатель Дмитрий Василенюк.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

Самое страшное, что тонут, как правило, молча. Даже не всегда успевают позвать на помощь. Поэтому здесь постоянно на дежурстве находятся спасатели.

Главная проблема — человеческая беспечность

Капитан Галымжан Мустафин говорит прямо: главная причина трагедий — это человеческая беспечность.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

— Самая большая проблема — когда люди сами пренебрегают мерами безопасности. Купаются в состоянии алкогольного опьянения, переоценивают свои силы, отпускают детей к воде без присмотра. Мы ежедневно проводим патрулирование, но, к сожалению, не можем быть везде одновременно, — говорит он.

По его словам, на сегодня зафиксировано уже три смерти — это Костанай, Лисаковск, Рудный. В прошлом году за весь купальный сезон — восемь жертв, из них четверо — дети.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

— Если во время патрулирования мы фиксируем нарушителей, реакция от них бывает самой разной. Дети, например, пытаются убежать, взрослые же, в основном адекватно реагируют. Но если человек находится в алкогольном опьянении — ответ может быть и агрессивным, — уточняет капитан.

В этот раз во время рейда «нарушителей» не было — то ли сыграла роль погода, то ли раннее время. Но зато местный пляж был весь заполнен.

Главный спасатель оперативно-спасательного отряда ДЧС Костанайской области Жумаш Ескалиев рассказал, что в основном обследование Тобола занимает 15-20 минут, но если маршрут пролегает по территории всей реки до районов — поездка может занять час времени.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

— В основном выходим по два человека. Часто бывают совместные рейды — с полицией, сотрудниками местного ДЧС, представителями отдела образования, — пояснил он.

Что делать, если тонешь, и рядом никого нет

По словам спасателей, человек, попавший в беду, может выжить, если не поддастся панике.

— Главное — держать голову над водой, не делать резких движений. Если попал в течение — не пытайтесь бороться лоб в лоб. Плывите по диагонали, стараясь выйти в сторону. Если рядом есть люди — зовите на помощь громко, но экономьте силы, — советуют они.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

А тем, кто стал очевидцем, главное правило — действовать трезво.

Сам Галымжан Мустафин работает в системе МЧС восемь лет, из них с 2022 года — в гражданской обороне.

— Это не просто работа, это служба. Самое главное — предотвратить беду до того, как она случилась. И если удается — это огромное удовлетворение, — говорит он.

Ранее Kazinform писал, где в Костанайской области можно купаться официально.