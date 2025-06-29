«Вода не прощает»: как в Костанайской области спасатели патрулируют опасные участки Тобола
О том, почему люди по-прежнему игнорируют таблички и как работают спасатели — читайте в репортаже корреспондента агентства Kazinform.
Лето — пора отдыха, но и сезон повышенного риска на воде. Вместе с представителями ДЧС Костанайской области корреспондент агентства Kazinform выехала на рейд по Тоболу. Цель — выявление запрещенных для купания участков и профилактика среди населения.
О стихийных пляжах и добровольцах
Официально в области — 26 пляжей, из них 18 частных и 8 коммунальных. Как поясняет офицер управления гражданской обороны ДЧС Галымжан Мустафин, только там проводятся водолазные обследования, очистка дна, установка буйков и дежурят спасатели.
— Проблема в том, что население по привычке едет туда, где ближе, удобнее, «всегда купались». А это, как правило, стихийные, необорудованные участки. Мы насчитали 227 таких мест. Там не только нет спасателей — там под водой все что угодно: арматура, стекло, мусор, — говорит офицер.
В регионе работают 25 добровольцев-спасателей. Их обучают водолазы ДЧС — бесплатно. После экзаменов они получают сертификаты и заступают на дежурства на вышках частных и коммунальных пляжей.
— Это очень нужная помощь. У нас большая область, и мы физически не можем перекрыть все. Добровольцы — это глаза и руки на местах, — отмечает Мустафин.
Чтобы наглядно посмотреть, как выглядят стихийные месте для купания — корреспондент отправилась с бригадой по Тоболу. Обязательное наличие спасательных жилетов и короткий инструктаж — к слову, в арсенале спасателей есть несколько лодок (пожарные и полицейские в том числе), спасательное обмундирование на случай того, если надо вытаскивать человека из воды. Пост, который был открыт совсем недавно, расположен возле городского пляжа.
Тонут всегда молча
Одним «любимых» мест для посещения костанайцев является Гагаринская плотина — там часто можно встретить рыбаков и отдыхающих. Опасность заключается в потоках воды и переходе через плотину, где неловкое движение может стоить жизни.
— Это место коварное. На первый взгляд — ничего особенного: берег, растительность, люди с удочками. Но под водой резкий скат, течение, коряги, мусор. Если человек оступился, его может сразу затянуть, — объясняет главный спасатель Дмитрий Василенюк.
Самое страшное, что тонут, как правило, молча. Даже не всегда успевают позвать на помощь. Поэтому здесь постоянно на дежурстве находятся спасатели.
Главная проблема — человеческая беспечность
Капитан Галымжан Мустафин говорит прямо: главная причина трагедий — это человеческая беспечность.
— Самая большая проблема — когда люди сами пренебрегают мерами безопасности. Купаются в состоянии алкогольного опьянения, переоценивают свои силы, отпускают детей к воде без присмотра. Мы ежедневно проводим патрулирование, но, к сожалению, не можем быть везде одновременно, — говорит он.
По его словам, на сегодня зафиксировано уже три смерти — это Костанай, Лисаковск, Рудный. В прошлом году за весь купальный сезон — восемь жертв, из них четверо — дети.
— Если во время патрулирования мы фиксируем нарушителей, реакция от них бывает самой разной. Дети, например, пытаются убежать, взрослые же, в основном адекватно реагируют. Но если человек находится в алкогольном опьянении — ответ может быть и агрессивным, — уточняет капитан.
В этот раз во время рейда «нарушителей» не было — то ли сыграла роль погода, то ли раннее время. Но зато местный пляж был весь заполнен.
Главный спасатель оперативно-спасательного отряда ДЧС Костанайской области Жумаш Ескалиев рассказал, что в основном обследование Тобола занимает 15-20 минут, но если маршрут пролегает по территории всей реки до районов — поездка может занять час времени.
— В основном выходим по два человека. Часто бывают совместные рейды — с полицией, сотрудниками местного ДЧС, представителями отдела образования, — пояснил он.
Что делать, если тонешь, и рядом никого нет
По словам спасателей, человек, попавший в беду, может выжить, если не поддастся панике.
— Главное — держать голову над водой, не делать резких движений. Если попал в течение — не пытайтесь бороться лоб в лоб. Плывите по диагонали, стараясь выйти в сторону. Если рядом есть люди — зовите на помощь громко, но экономьте силы, — советуют они.
А тем, кто стал очевидцем, главное правило — действовать трезво.
Сам Галымжан Мустафин работает в системе МЧС восемь лет, из них с 2022 года — в гражданской обороне.
— Это не просто работа, это служба. Самое главное — предотвратить беду до того, как она случилась. И если удается — это огромное удовлетворение, — говорит он.
Ранее Kazinform писал, где в Костанайской области можно купаться официально.