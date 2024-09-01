Первую комфортную школу открыли в Алматы

В Ауэзовском районе Алматы открыли первую комфортную школу, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в акимате, для более чем 29 тысяч первоклассников прозвенел первый школьный звонок. Торжественные линейки в честь начала учебного года прошли с утра во всех школах Алматы.

Фото: акимат Алматы

Впервые школьный звонок прозвенел в комфортной школе. Это первое современное учебное заведение, построенное в Алматы в рамках национального проекта, который реализуется по прямому поручению Главы государства. Оно было построено на месте школы-гимназии № 97, которую признали аварийной после 60 лет эксплуатации и снесли.

Заместитель акима города Асем Нусупова поздравила учащихся и педагогов школы-гимназии № 97.

— От всей души поздравляю вас с Днем знаний! Сегодня прозвучал первый звонок нового учебного года, который дал старт путешествию в мир знаний и новых открытий, мир искусства и точных наук! Всего в этом году за школьные парты сядут более 307 тысяч детей. Пусть новый учебный год будет для всех интересным и плодотворным, принесет радость открытий и новых достижений! — отметила Асем Нусупова.

Новая школа рассчитана на 600 мест и отвечает всем современным требованиям. В ней предусмотрена инклюзивная безбарьерная среда для детей с особыми образовательными потребностями, зоны для развития детского творчества, навыков чтения, освоения цифровых технологий, а также отдельные блоки для классов начальной и старшей школы.

Фото: акимат Алматы

— Мы с нетерпением ждали открытия нашей школы. Библиотека и учебные кабинеты оснащены современным учебным оборудованием. Предусмотрены коворкинг-зоны для отдыха детей, а также индивидуальные шкафчики для каждого ребенка. Школа открывает новые возможности для молодого поколения стать разносторонне образованными. С первого класса здесь учится мой старший сын, заканчивает 11 класс, а в этом году в шестой класс перешёл мой младший сын. Мои дети ходят в школу с большим удовольствием, активно участвуют в школьных мероприятиях, — сказала Оксана Кыстаубаева.

В этом году в мегаполисе свои двери для учащихся открыли 338 школ, из них 216 государственных и 122 частных.

В рамках реализации национального проекта «Комфортная школа» при поддержке проектного офиса акимата Алматы ведется строительство 22 школ на 36,8 тысячи учащихся. До конца этого года планируется ввести в эксплуатацию 20 школ на 32,8 тысячи мест. Ввод еще двух школ на четыре тысячи мест ожидается в 2025 году.



Всего в День знаний в Казахстане открыли 16 комфортных школ.