На день знаний в Казахстане открыли 16 комфортных школ

1 сентября в Казахстане открыли 16 комфортных школ, половина из которых находится в Астане. Об этом сообщил министр просвещения Гани Бейсембаев на открытии одной из комфортных школ, передает корреспондент агентства Kazinform.

Средняя школа № 103 построена в районе Центральной мечети по проспекту Мангилик Ел и рассчитана на две тысячи мест.

Как рассказал министр, особенностью комфортных школ является их комплектация. По его словам, если раньше школы получали оборудование для предметных классов не сразу, то комфортные школы уже имеют оборудованные классы физики и химии.

— Ранее школы строили и оборудовали только партами. Поэтому они кажутся дешевле, чем комфортные школы. Эти школы потом доукомплектовывались в течение трех или пяти лет и предметные кабинеты были пустыми. Из-за того, что не предусмотрено финансирование на их установку. А сейчас эти школы, они полностью уже не только строятся, но и сразу укомплектовываются, оборудуются предметными кабинетами, — отметил министр.

Как рассказал министр просвещения, школа оборудована всеми современными средствами безопасности — турникетами, тревожными кнопками и видеонаблюдением.

— Если ранее, несмотря на количество ученических мест, всегда мы видели один спортзал, одна столовая, актовый зал и так далее, а сейчас вы видели уже в этой школе, где будут учиться, вернее, школа на две тысячи мест, имеет четыре спортзала. Два из них для начальной школы, два — для старшей. Кроме этого, прошли специальное обучение руководителя организации образования в рамках «1000 лидеров изменений», и также все педагоги по всей стране прошли специальную подготовку, — добавил Гани Бейсембаев.

Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

Кроме того, национальный центр «Өрлеу» в течение года будет вести научно-методическое сопровождение комфортных школ.

До конца года планируется поэтапно ввести в эксплуатацию 217 школ. Как подчеркнул министр, школы являются типовыми, и столичные школы не отличаются от регионов.

Ранее стало известно, что только 20 школ из 98 будут готовы к декабрю.

Напомним, национальный проект «Комфортная школа» подразумевает строительство 369 школ до 2026 года на 740 тысяч ученических мест.

Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform