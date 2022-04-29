Первое заседание Ұлттық құрылтай состоится через месяц

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В состав «Ұлттық құрылтай» войдут депутаты, члены АНК, эксперты и правозащитники, общественники и активисты. Об этом сообщил Глава государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уже через месяц состоится первое заседание новой диалоговой площадки «Ұлттық құрылтай». Курултай призван консолидировать общество для обсуждения актуальных вопросов развития страны», - сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе 31-ой сессии АНК.

«Он станет универсальной моделью общенационального диалога. В состав Курултая войдут депутаты, члены Ассамблеи, эксперты и правозащитники, представители всех регионов, а также Гражданского альянса, общественных советов, неправительственных организаций, бизнес-ассоциаций и производственной сферы», - заявил Глава государства.

Напомним, в столице проходит сессия АНК под председательством Президента РК.