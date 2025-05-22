Первое заседание Совета тюркских центральных банков пройдет в рамках Международного форума Астана

Подписание Меморандума об учреждении Совета тюркских центральных банков состоялось в рамках XI саммита ОТГ в Бишкеке. Инициатива была выдвинута Президентом Казахстана в целях укрепления эффективного сотрудничества между центральными банками ОТГ, обеспечения финансовой стабильности, развития платежных систем и внедрения цифровых финансовых инноваций.

Лидеры стран-участниц единогласно ее поддержали: в подписании Меморандума приняли участие председатели центральных банков Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана.

Члены Совета будут обмениваться мнениями и опытом, проводить совместные консультации и исследования в области денежно-кредитной политики, финансовой стабильности, развитии платежных систем, финансовых технологий и других областях, представляющих взаимный интерес.

Первое заседание Совета пройдет совсем скоро в рамках Международного форума Астана.

— На заседании планируется обсудить текущее состояние экономик государств-членов, ключевые направления денежно-кредитной политики, меры по обеспечению финансовой стабильности, развитие платежных систем, а также перспективы внедрения цифровых валют центральных банков, сотрудничество в сфере финтеха и другие. Таким образом, Совет станет устойчивой платформой для координации политики в финансовой сфере, что в перспективе усилит макроэкономическую стабильность и взаимосвязь экономик государств-членов ОТГ, — подчеркнул Генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев.

Ранее мы писали о том, как прошел неформальный Саммит ОТГ в Будапеште.