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    20:20, 21 Май 2025 | GMT +5

    Первое заседание Совета тюркских центральных банков пройдет в рамках Международного форума Астана

    Генсек ОТГ Кубанычбек Омуралиев рассказал о темах, которые будут подняты в рамках заседания, эксклюзивно корреспонденту агентства Kazinform.

    Кубанычбек Омуралиев
    Фото: пресс-служба ОТГ

    Подписание Меморандума об учреждении Совета тюркских центральных банков состоялось в рамках XI саммита ОТГ в Бишкеке. Инициатива была выдвинута Президентом Казахстана в целях укрепления эффективного сотрудничества между центральными банками ОТГ, обеспечения финансовой стабильности, развития платежных систем и внедрения цифровых финансовых инноваций.

    Лидеры стран-участниц единогласно ее поддержали: в подписании Меморандума приняли участие председатели центральных банков Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана. 

    Члены Совета будут обмениваться мнениями и опытом, проводить совместные консультации и исследования в области денежно-кредитной политики, финансовой стабильности, развитии платежных систем, финансовых технологий и других областях, представляющих взаимный интерес.

    Первое заседание Совета пройдет совсем скоро в рамках Международного форума Астана.

    — На заседании планируется обсудить текущее состояние экономик государств-членов, ключевые направления денежно-кредитной политики, меры по обеспечению финансовой стабильности, развитие платежных систем, а также перспективы внедрения цифровых валют центральных банков, сотрудничество в сфере финтеха и другие. Таким образом, Совет станет устойчивой платформой для координации политики в финансовой сфере, что в перспективе усилит макроэкономическую стабильность и взаимосвязь экономик государств-членов ОТГ, — подчеркнул Генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев.

    Ранее мы писали о том, как прошел неформальный Саммит ОТГ в Будапеште. 

    Теги:
    ОТГ Банки
    Наталия Акопян
    Наталия Акопян
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