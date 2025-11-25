Первое партнерство с Kaspi: Карты UnionPay теперь принимаются в Казахстане

Партнерство, ставшее важной вехой в почти двадцатилетней истории UnionPay в Казахстане, позволит использовать карты UnionPay во всех банкоматах и бесконтактных POS-терминалах Kaspi как традиционным контактным способом, так и с использованием бесконтактной технологии QuickPass. Это повышает уровень приема карт UnionPay на территории Казахстана почти до 100% в POS-терминалах и до 90% в банкоматах, а также существенно увеличивает степень приема карт UnionPay среди ТСП малого и среднего бизнеса, особенно в приграничных районах и небольших городах.

Партнерство обеспечит осуществление ежедневных платежей во всех сферах потребления по всей стране, включая супермаркеты, автозаправки, салоны красоты и фаст-фуд, тем самым расширив возможности оплаты картами UnionPay на локальном уровне.

Синергия UnionPay и Kaspi отлично дополняет возросший после вступления в силу соглашения о безвизовом режиме между Китаем и Казахстаном туристический и бизнес потоки: в первой половине 2025 года число туристов КНР, посетивших Алматы, достигло 54100 человек, на 33,4% больше, чем годом ранее. Расширение сети приема карт UnionPay обеспечит более эффективную и удобную поддержку платежей для трансграничных путешествий и бизнеса.

Владельцы карт UnionPay могут использовать разнообразные способы оплаты, такие как прокатку карт, касание и мобильную оплату в популярных туристических достопримечательностях, таких как горнолыжный курорт Шымбулак и Кок-Тобе, а также в мобильных приложениях, включая поездки на Yandex.Go, городском общественном транспорте и оплату услуг авиакомпании Air Astana.

На сегодня в Казахстане выпущены миллионы карт UnionPay, а объемы транзакций по ним в КНР в первой половине 2025 года выросли почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Партнерство с Kaspi не только укрепляет основу локальной платежной сети UnionPay, но и усиливает ее роль как ключевого связующего звена между КНР и Казахстаном, связывая финансовую инфраструктуру и стимулируя двусторонний обмен между людьми.

