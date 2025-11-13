РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    15:26, 13 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Kaspi.kz подключился к единому QR в рамках целевой модели

    Kaspi.kz подписал договор с Национальной платежной корпорацией Национального банка РК о подключении к единому QR в рамках целевой модели, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Kaspi.kz подключился к единому QR в рамках целевой модели
    Фото: Kaspi.kz

    Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz, прокомментировал:

    — Весь этот год мы активно работали совместно с Национальным банком, особенно в части обеспечения безопасности операций. Подключение к системе единого QR — важный шаг к созданию широкой, современной и безопасной платёжной инфраструктуры в Казахстане. У наших любимых клиентов в ближайшее время появится возможность оплачивать через QR код любого банка.

    Платежи по единому QR будут проходить через центральную инфраструктуру Нацбанка, к которой все банки подключаются на равных условиях. Целевая модель обеспечивает наиболее высокий уровень защиты клиентов и компаний от рисков мошенничества.

